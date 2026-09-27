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*** Αν ο Μικρός Πρίγκιπας αποφάσιζε αυτές τις μέρες να εγκαταλείψει για λίγο τον αστεροειδή Β-612 και να κάνει μια στάση στην Κύπρο, μάλλον θα εντυπωσιαζόταν. Όχι από τα τριαντάφυλλα. Ούτε από τα ηλιοβασιλέματα. Από τους αριθμούς. Οι μεγάλοι αυτού του πλανήτη θα είχαν πολλά να του πουν.

*** Ανάπτυξη 2,9% το 2027. Πλεονασματικά δημόσια οικονομικά. Δημόσιο χρέος που κατεβαίνει. Πληθωρισμός που προβλέπεται στο 2,5% το 2027. Και κοινωνικές παροχές που, στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται να αυξηθούν από €5,994 δισ. το 2026 στα €6,343 δισ. το 2027. Καθόλου άσχημα για έναν μικρό πλανήτη της Ανατολικής Μεσογείου.

*** Θα θυμάστε, όμως, καλά, όσοι διαβάσατε το αριστούργημα του Saint-Exupéry, ότι ο μικρός ταξιδιώτης που δημιούργησε δεν αρκείτο στις απαντήσεις των μεγάλων. Όλο ρωτούσε και ξαναρωτούσε. Και σίγουρα θα έλεγε: «Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ;».

Κάπου εκεί οι αριθμοί θα άλλαζαν.

*** Ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι από φέτος €1.088 μικτά τον μήνα και οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έφθασαν τα €2.601 το πρώτο τρίμηνο του 2026.

*** Ο μέσος όρος, βέβαια, είναι ένας θαυμάσιος αριθμός. Μόνο που κανένας δεν πηγαίνει στην υπεραγορά με τον μέσο μισθό της Κύπρου στην τσέπη. Πηγαίνει με τον δικό του.

*** Και αν ο μικρός μας ταξιδιώτης συναντούσε έναν συνταξιούχο; Εκεί να δείτε ερωτήσεις. Θα μάθαινε ότι η κατώτατη σύνταξη είναι €450,35, η πλήρης βασική €529,82 και η κοινωνική €429,15. Κι εκεί πρέπει να χωρέσουν τρόφιμα, ρεύμα, φάρμακα, καύσιμα, κοινόχρηστα και όσα μικρά και μεγάλα φέρνει ένας μήνας.

*** Ο Μικρός Πρίγκιπας πιθανότατα θα μπερδευόταν. Θα είχε ακούσει προηγουμένως για δισεκατομμύρια κοινωνικών παροχών. Τώρα θα άκουγε για €450,35 και είναι βέβαιο με την παιδική του περιέργεια θα ρωτούσε «πόσο μακριά σε πάνε αυτά τα λεφτά;»

*** Θα τον παίρναμε τότε μια βόλτα στην υπεραγορά. Εκεί δεν χρειάζονται πολλές οικονομικές θεωρίες. Το Παρατηρητήριο της Υπηρεσίας Καταναλωτή κατέγραψε ότι τον Αύγουστο οι 40 από τις 45 κατηγορίες βασικών προϊόντων είναι ακριβότερες σε σύγκριση με πέρσι. Τα τυριά κατά 3,2%, το πουργούρι κατά 4,7%, το φρέσκο ψάρι και τα μαλάκια κατά 6,1%, ο ζωμός μαγειρέματος κατά 11,3%. Ο γενικός πληθωρισμός είχε ανεβεί στο 3,5%, με τα πετρελαιοειδή να καταγράφουν αύξηση 20,3% και τον ηλεκτρισμό και το νερό 6%.

*** Κι εδώ ο Μικρός Πρίγκιπας θα μάθαινε αυτό που δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε οι μεγάλοι πως η πτώση του πληθωρισμού, δεν σημαίνει μείωση τιμών. Αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει στο 2,5% δεν σημαίνει ότι θα φτηνύνουν τα καλούδια. Απλώς θα ακριβαίνουν πιο αργά. Μικρή διαφορά για τα οικονομικά εγχειρίδια. Μεγάλη διαφορά για το πορτοφόλι.

*** Ύστερα θα μπαίναμε στο αυτοκίνητο. Και θα βλέπε στα πρατήρια το πετρέλαιο κίνησης στα 2 και την αμόλυβδη 95 στο 1,71. Ανάχωμα η μείωση του φόρου κατανάλωσης, μόνο που το κύμα αυξήσεων είναι μεγαλύτερο. Το ίδιο και στο ρεύμα με τον μειωμένο ΦΠΑ στο 5%. Το ίδιο και στον μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

*** Και θα ρωτούσε και πάλι ο Μικρός Πρίγκιπας «για πόσο θα πολεμάτε την ακρίβεια με προσωρινές φοροελαφρύνσεις;»

*** Γιατί άκουσε ότι η οικονομία αναπτύσσεται. Και είναι αλήθεια. Άκουσε ότι τα δημόσια οικονομικά είναι ισχυρά και ότι η κυβέρνηση διαθέτει δις για κοινωνικές παροχές. Και αυτά είναι αλήθεια.

*** Αλλά είδε και τους πολίτες να ανοίγουν το πορτοφόλι τους κι εκεί να βρίσκουν μια αλήθεια πολύ πιο προσωπική. Ο μισθός τελείωσε πριν τελειώσει ο μήνας.

*** Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Λένε, όμως, διαφορετικές ιστορίες.

*** Και τότε ο Μικρός Πρίγκιπας θα έφευγε για τον αστεροειδή του που είχε ένα μόνο τριαντάφυλλο να συντηρεί και δεν πλήρωνε ρεύμα.

Παρεμπιπτόντως, παρακολουθώντας τα όσα τεκταίνονται στο προεκλογικό σκηνικό σκέφτομαι πως όλα εδώ πληρώνονται!

Και το άσχετον, «Ήθελα να ‘μουν άρωμα», παραδοσιακό Λέρου.