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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, ανακοίνωσε η αστυνομία στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά χθες Σάββατο το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CBC και CTV, η αστυνομία διευκρίνισε πως το ελικόπτερο συνετρίβη περί τις 14:30 (σ.σ. ώρα ανατολικής ακτής Καναδά· 21:30 ώρα Ελλάδας) και ότι βρισκόταν στις φλόγες όταν έφτασαν επιτόπου οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, κοντά στη Σεντ Μπριζίντ ντ’ Ιμπερβίλ.

Η Sûreté du Québec, η αστυνομία της γαλλόφωνης επαρχίας, ανέφερε ότι και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο ελικόπτερο είναι νεκροί. Δεν ήταν σε θέση να δώσει λεπτομέρειες για το σε ποια εταιρεία ή φορέα ανήκε, από πού είχε απογειωθεί και πού κατευθυνόταν, ούτε τον σκοπό της πτήσης.

Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών του Καναδά (TSB στα αγγλικά, BST στα γαλλικά) έκανε γνωστό πως ομάδα της επιφορτίστηκε να διενεργήσει έρευνα.

protothema.gr