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Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός μίλησε για τη σχέση που είχε με τη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για το ραντεβού που είχε ο ίδιος με τον τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της αναφοράς του στον καλλιτέχνη, λύγισε συναισθηματικά και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ παραδέχθηκε ότι σήμερα θεωρεί λάθος του το γεγονός πως δέχθηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνάντηση.

«Μία πονεμένη ψυχή, που αισθάνεται πολύ μόνος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι πίνουν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο», είπε αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι σχέσεις του με τη γιατρό

«Εκανε μια συνεδρία μαζί μου και εντυπωσιάστηκε. Όταν άνοιξε το ιατρείο στην Καρνεάδου το 2013 μου πρότεινε να συνεργαστούμε», είπε μιλώντας στο Mega για την κατηγορούμενη γιατρό.

«Θα σου βρίσκω πελάτες εγώ θα έρχεσαι εδώ, θα τους κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις μου πρότεινε. Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Ψυχολογους, διατροφολογους, μασέρ. Δεν πήγα εγώ τον Γιώργο στη γιατρό. Την ήξερε από το 2015 που έκανε υδροθεραπείες. Πρώτη φορα τον είδα τη μοιραία βραδιά όταν με κάλεσαν άνθρωποι του περιβαλλοντός του. Και τους είπα ότι δεν μπορω να το δεχθώ, ήμουν απόλυτος γιατί όλοι ξέραμε ότι είχε εισαχθεί στο Δρομοκαϊτιο και δεν μπορούσα να υπεισέλθω στα ιατρικά χωράφια».

«Λάθος μου έπρεπε να μείνω στις αρχές μου, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει», παραδέχθηκε και συνέχισε:

«Εκείνη τη μέρα ήταν πολύ ευδιάθετος. Τον ρώτησα τι κάνει για να καθαρισει τον οργανισμό το και μου είπε υδροθεραείες στη γιατρό. την πήρα τηλεφωνο και κάνουν τη συννενόηση μεταξύ τους. Δέχεται και συμφωνεί, ακούει και το ποσό, συμφωνεί απόλυτα και λέει αυριο στη μια η ώρα στο ιατρείο σου. Εστειλα ένα sms στον Γιώργο με την διευθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στο χώρο μου για να συνεχίσουμε την ουβέντα μας. Δεν είμαι αφελής.»

Το έχουνε πάρει ότι πρέπει ‘να κάνεις αποτοξίνωση’ και το έχουν κάνει σημαία κάποιοι και ότι εγώ επέβαλα αυτό. Δεν είμαι αφελής. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γ. και η κυρία Γ. τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς.

Τη μοιραία μέρα είχα ραντεβού για ύπνωση στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Τελείωσα γύρω στις 12:20 και έφυγα. Πήρα το 550 λεωφορείο και γύρισα προς Κηφισιά».

Τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό

«Πήρα την κυρία Γ., τη ρωτάω “ήρθε ο Μαζώ;” Μου λέει “όχι, δεν έχει έρθει ακόμα”. “Σου ‘στειλε μήνυμα ότι δεν θα ‘ρθει;”. “Όχι”, λέω “θα ‘ρθει”. “Αφού δεν σου ‘στειλε μήνυμα, θα σου ‘ρθει σίγουρα”.

Την Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι είναι 3 ή 6 χιλιάρικα. Δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά.

Μου το προώθησε εμένα και μου λέει “αρχίσαμε”. Και λέω καλά, “όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω”. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα “ρε φίλε δεν κάναμε μία συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;”. Ακούγεται πολύ άσχημα το “θα σε στριμώξω”. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά, ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα. Ανοίξτε τον λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω. Βλέπετε πού μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά.

«Δεν ήξερα ότι η Γ. τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά απ’ ό,τι ακούω από τους γιατρούς αντενδείκνυται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει ‘Γιώργο, δεν είσαι καλά, φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα σε 10 μέρες’. Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα».

Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου βλέπω δύο μηνύματα, το “όλα καλά” και δυστυχώς κάτι άκομψο. Μου έχει στείλει τον Γιώργο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε μία κατάσταση ύπνου».

«Ήταν λάθος μου…»

«Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ δημοσίως, και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και έκλεισαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί, είμαι παρών», ανέφερε.

cnn.gr