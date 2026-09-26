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Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», συμμετείχε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 σε μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στον «Χρυσό Σεπτέμβρη», τον μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή Λυκοπούλων, Μικρών Λυκοπούλων και της Φιλαρμονικής του Σώματος Προσκόπων Κύπρου.

Μέσα από τη μουσική, το παιχνίδι και συμβολικές δράσεις, τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα αγάπης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Φιλαρμονική της Επαρχιακής Εφορείας Λεμεσού του Σώματος Προσκόπων Κύπρου παρουσίασε μουσικό πρόγραμμα με παιδικά και προσκοπικά τραγούδια, ενώ τα παιδιά συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση με σαπουνόφουσκες, γεμίζοντας τον χώρο με χρώμα και μεταφέροντας ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας.

Παράλληλα, τα μέλη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου δημιούργησαν ομαδική συμβολική χειροτεχνία με θέμα τον παιδικό καρκίνο, η οποία παραδόθηκε στο Παιδοογκολογικό Τμήμα ως μια μικρή αλλά ουσιαστική ένδειξη συμπαράστασης και αγάπης.

Η συμμετοχή στη δράση εντάσσεται στη διαχρονική προσπάθεια του Σώματος Προσκόπων Κύπρου να καλλιεργεί στα παιδιά και στους νέους τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής. Αξίες που αποκτούν πραγματικό νόημα όταν μετατρέπονται σε πράξη και όταν η κοινωνία στέκεται ενωμένη δίπλα σε όσους τη χρειάζονται.

Ο «Χρυσός Σεπτέμβρης» μάς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε παιδί που αγωνίζεται βρίσκεται μια οικογένεια, αλλά και μια ολόκληρη κοινωνία που μπορεί και οφείλει να βρίσκεται δίπλα του.

Γιατί ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να μεταφέρει ένα μεγάλο μήνυμα: κανένα παιδί και καμία οικογένεια δεν είναι μόνη σε αυτή τη μάχη.