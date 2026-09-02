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Τελετή επίδοσης των πτυχίων Προσκόπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Στην τελετή τιμήθηκαν 110 νέοι και νέες με το εν λόγω πτυχίο.

Η ανώτατη προσκοπική διάκριση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, απονεμήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνολικά 110 νέοι και νέες τιμήθηκαν με το Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας.

Την ανώτατη προσκοπική διάκριση κατέκτησαν 110 νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τα Πτυχία απένειμε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την πορεία των νέων ανθρώπων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις απαιτήσεις για την κατάκτηση της σημαντικότερης διάκρισης της προσκοπικής τους διαδρομής.

Το Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς μια επιβράβευση της προσκοπικής πορείας. Για την κατάκτησή του απαιτούνται προσωπική προσπάθεια, συνέπεια, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάληψη ευθυνών, ενεργός συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.

Μέσα από αυτή την πορεία, οι νέοι και οι νέες καλούνται να μετατρέψουν σε πράξη βασικές αξίες του Προσκοπισμού: την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την ηγεσία, τον σεβασμό και την ενεργό πολιτότητα.

Η απονομή στο Προεδρικό Μέγαρο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, καθώς αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των νέων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

Πίσω από κάθε Πτυχίο βρίσκεται μια πολυετής διαδρομή εμπειριών, προκλήσεων, δράσεων και προσφοράς. Μια διαδρομή που δεν ολοκληρώνεται με την απονομή της διάκρισης, αλλά δημιουργεί τις βάσεις ώστε οι νέοι να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στην κοινωνία.

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου συγχαίρει θερμά όλους τους νέους και τις νέες που κατέκτησαν το Πτυχίο Προσκόπου της Δημοκρατίας, καθώς και τους βαθμοφόρους και τις οικογένειές τους που στάθηκαν δίπλα τους σε αυτή την πορεία.

Για τους νέους που τιμήθηκαν, η τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου της προσκοπικής τους ζωής. Οι αξίες, όμως, που απέκτησαν μέσα από αυτό συνεχίζουν να τους συνοδεύουν πολύ πέρα από αυτήν.

Ο χαιρετισμός του Προέδρου Χριστοδουλίδη:

Σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με την Επίτροπο του Παιδιού, την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, την Υφυπουργό Πολιτισμού, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον Επίτροπο Επικοινωνιών, την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, την Επίτροπο του Πολίτη. Καταφέραμε πολύ περισσότερα από αυτά που στοχεύαμε σε σχέση με την εκπροσώπηση.

Ήθελα να αναφέρω όλους τους συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ γιατί είναι από τις λίγες εκδηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο που υπάρχει τέτοια μαζική παρουσία αξιωματούχων του κράτους και αυτό είναι ενδεικτικό της αναγνώρισης, της σημασίας και της πολύ σπουδαίας δουλειάς που γίνεται στον προσκοπισμό.

Είναι πάντοτε με αισθήματα χαράς και ιδιαίτερης συγκίνησης που συμμετέχω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση, για την απονομή των Πτυχίων Προσκόπου της Δημοκρατίας.

Πέραν του συμβολισμού, η φιλοξενία της εκδήλωσης εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, αποδεικνύει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την εκτίμηση και τον σεβασμό με τον οποίο η Κυβέρνηση, και γενικότερα η Πολιτεία, περιβάλλουν τους αξιωματούχους και τα στελέχη του Προσκοπικού Κινήματος στην Κύπρο. Ενός Κινήματος με παγκόσμια παρουσία και διαχρονική προσφορά.

Η χαρά μου, σήμερα, είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί υποδεχόμαστε νέες και νέους από όλη την Κύπρο, οι οποίοι έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν τον προσκοπισμό, που είναι ταυτισμένος με τον αλτρουισμό και την αλληλεγγύη, που τόσο έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που επικρατεί η αποξένωση και ο ατομικισμός.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας συγχαρώ και να σας επαινέσω, εκ μέρους της πολιτείας και του λαού μας, για τη συνεχή, άοκνη, διακριτική και κυρίως, ανιδιοτελή προσφορά σας στην πατρίδα μας.

Αγαπητοί Πρόσκοποι, όλοι εσείς, είστε οι συνεχιστές της ιστορικής διαδρομής που άρχισε στην Κύπρο το 1914, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Χαράλαμπου Νικολαΐδη, γυμναστή στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είστε οι συνεχιστές μιας μεγάλης προσπάθειας, που ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι άμεσα συνυφασμένη και με τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία.

Απλά, για να αναφερθώ σε ένα μόνο γεγονός που δεν είναι τόσο γνωστό – κάθε χρόνο επιλέγω να αναφερθώ σε ένα γεγονός- να σημειώσω ότι οι Κύπριοι που κατατάγηκαν εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό για να πάρουν μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους, εκπαιδεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια από Προσκόπους, οι οποίοι είχαν καταταγεί στον ελληνικό στρατό ως εκπαιδευτές. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, πέραν όλων των άλλων, αποδεικνύει ότι όσοι υπηρετούν τον προσκοπισμό, υπηρετούν μαζί οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες, με κορυφαία το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και κάθε λαού στην ελευθερία.

Ως πρώην πρόσκοπος και εγώ – λυκόπουλο και μετά αεροπρόσκοπος, ήταν μια από τις πιο σοφές επιλογές των γονιών μου, θυμάμαι τις εμπειρίες τόσα χρόνια μετά, θυμάμαι τις όμορφες στιγμές από τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις κατασκηνώσεις, θυμάμαι την περηφάνεια που ένιωθα όταν έμαθα να κάνω ναυτικό κόμπο για πρώτη φορά και το έλεγα σε όλους – αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί μέσα σε αυτά τα 100 και πλέον χρόνια, το προσκοπικό Κίνημα της Κύπρου, υπήρξε πάντοτε συνεπές στους αγώνες του λαού μας. Από τον ένδοξο απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-΄59, και αργότερα στην τραγωδία που προκάλεσε η παράνομη τουρκική εισβολή, εκατοντάδες πρόσκοποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλο κάλεσμα, μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, οι πρόσκοποι μας δήλωναν παρόντες για βοήθεια και προσφορά.

Το πτυχίο του Προσκόπου της Δημοκρατίας που θα απονεμηθεί σήμερα σε 150 ανιχνευτές, είναι η ανώτατη διάκριση και η αναγνώριση της επίτευξης των στόχων και της εκπαίδευσης ενός προσκόπου, είναι η αναγνώριση μιας μακράς διαδρομής από τα παιδικά χρόνια μέχρι την ενηλικίωση.

Όπως προανέφερα, γνωρίζω από προσωπική εμπειρία πόσο όμορφο και χρήσιμο είναι αυτό το δημιουργικό ταξίδι της προσφοράς. Μπορώ επίσης να βεβαιώσω ότι η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού σταδίου δεν ήταν εύκολη, γιατί προϋποθέτει αφοσίωση, πολύτιμο χρόνο και αρκετές υποχρεώσεις. Είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων. Το πτυχίο που αποκτήσατε οδηγεί στο επόμενο στάδιο του βαθμοφόρου που θα σας επιτρέψει να μεταλαμπαδεύσετε το πνεύμα του Προσκοπισμού και να διατηρήσετε αδιάκοπη τη θέληση για προσφορά.

Η πειθαρχία, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η υπευθυνότητα, η λήψη αποφάσεων και η αντιμετώπιση των δυσκολιών και των όποιων προκλήσεων με θάρρος και αποφασιστικότητα, είναι εφόδια ζωής, και γι᾽ αυτό έχετε κάθε λόγο να είστε περήφανοι, εσείς, οι γονείς σας ασφαλώς, αλλά και οι εκπαιδευτές σας.

Εκ μέρους της Πολιτείας συγχαίρω όλες και όλους, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και θέλω και σήμερα να επαναλάβω ότι είστε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα κομμάτια της κοινωνίας μας, που μάς επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και με τη βαθύτατη πεποίθηση ότι οι προσπάθειές μας για μια καλύτερη Κύπρο, για να αλλάξουμε την πατρίδα μας, μπορούν να στεφθούν με επιτυχία.

Προτού ολοκληρώσω θα ήθελα επίσης να επαναλάβω, ότι ως Πολιτεία, στηρίζουμε, και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον προσκοπισμό και θα είμαστε στο πλευρό του Προσκοπικού Κινήματος. Αναφέρω την αύξηση της κρατικής εισφοράς από 50 σε 75 χιλιάδες ευρώ και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επιπλέον εισφορά ύψους 100 χιλιάδων ευρώ προς το Σώμα Προσκόπων Κύπρου για τις κατασκηνώσεις και είμαστε εδώ για ό,τι άλλο χρειάζεστε, για να το ζητήσετε και να ανταποκριθούμε. Η όποια οικονομική βοήθεια δίνουμε στο προσκοπικό κίνημα – και το λέω γνωρίζοντας τη σημασία της κάθε λέξης που λέω- δεν είναι για μας λογιστική πράξη, δεν είναι έξοδο, αλλά είναι επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας.