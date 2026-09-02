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Στην σύλληψη τεσσάρων ακόμη προσώπων σε σχέση με τα επεισόδια που προκλήθηκαν κατά την ημερίδα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας, προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακας.

Πρόκειται, σύμφωνα με την Αστυνομία, για ένα Ελληνοκύπριο ηλικίας 27 ετών καθώς και τρεις ανήλικους, επίσης Ελληνοκύπριους, ηλικίας 17 ετών, 15 ετών και 14 ετών.

Ο αριθμός των συλλήψεων μέχρι στιγμής ανήλθε στα 12 πρόσωπα.

Εκδόθηκαν επίσης δύο εντάλματα σύλληψης εναντίον ακόμη δύο Ελληνοκυπρίων ηλικίας 23 και 16 ετών, οι οποίοι καταζητούνται.

Οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου για να γίνει αίτημα προσωποκράτησης.

Οι εξετάσεις για εντοπισμό των υπολοίπων καταζητούμενων αλλά και για την ταυτοποίηση των υπολοίπων 18 υπόπτων συνεχίζονται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες για ταυτοποίηση των υποπτων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ λάρνακας στα τηλέφωνα 24 804060-72