Κάθε χρόνο, στις 22 Φεβρουαρίου, οι Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Προσκόπου, με αφορμή τη γέννηση του Λόρδου Robert Baden-Powell, ιδρυτή του Προσκοπισμού. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στις αξίες της προσφοράς, της ενεργού συμμετοχής και της υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Με την ευκαιρία της φετινής επετείου, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ) υλοποιεί σειρά συμβολικών και τοπικών δράσεων ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με τη συμμετοχή Προσκοπικών Συστημάτων και εθελοντών.

Οι φετινές δράσεις επικεντρώνονται στην ανάδειξη της αξίας των δασών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό χώρο, εκεί όπου η καθημερινότητα συχνά μας απομακρύνει από τη φύση. Μέσα από απλές παρεμβάσεις και δράσεις ενημέρωσης, οι Πρόσκοποι επιδιώκουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ευαισθητοποίησης προς τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το νησί μας και ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες προσπάθειες για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, με παρουσία σε κάθε γειτονιά και κοινότητα, συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τον κοινωνικό του ρόλο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, την υπευθυνότητα και την ενεργό πολιτότητα.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε διάφορα σημεία ανά την Κύπρο. Το ΣΠΚ είναι στη διάθεση των ΜΜΕ για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Το ΣΠΚ καλεί τα ΜΜΕ και το κοινό να στηρίξουν και να αναδείξουν το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Προσκόπου, τιμώντας το προσκοπικό πνεύμα μέσα από τη δράση και την προσφορά.

Πληροφορίες & Επικοινωνία:

Για την ιστορία, το έργο και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Προσκοπισμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.cyprusscouts.org.

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Facebook | Instagram | TikTok | YouTube