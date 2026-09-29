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Απρόσμενη εμφάνιση πραγματοποίησε η Σελίν Ντιόν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, επιστρέφοντας στο προσκήνιο και δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, μετά την περιπέτεια υγείας που την είχε απομακρύνει από τις δημόσιες εμφανίσεις.
Η διάσημη τραγουδίστρια από τον Καναδά εμφανίστηκε στην επίδειξη εταιρείας καλλυντικών και τραγούδησε το τραγούδι της «I am alive», καθηλώνοντας για ακόμα μια φορά το κοινό, με την επίδειξη να γίνεται στις παρυφές του Πύργου του Άιφελ, του εμβληματικού αξιοθέατου της Πόλης του Φωτός.
Μάλιστα, η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν δεν είχε γνωστοποιηθεί με αποτέλεσμα να αποτελέσει και μια μεγάλη έκπληξη για όσους έδωσαν το «παρών».
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