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Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του προσωρινού κυβερνήτη της περιοχής της Βολυνίας.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», έγραψε ο Ρομάν Ρομανιούκ στο Telegram.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή θάνατος επί του παρόντος, πρόσθεσε.

A Russian jet-powered attack drone crashed near the Ukrainian village of Starovoitove on Monday afternoon, detonating hundreds of meters from the Polish border and roughly two kilometers from the Yahodyn–Dorohusk crossing. The shockwave shattered terminal windows, forcing an… pic.twitter.com/uAcL8HflV8 — BlackSky.info (@BlackSkyINFO) September 28, 2026

Το χωριό Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, κοντά στο ουκρανικό συνοριακό φυλάκιο «Γιαγκοντίν».

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις αναφέρθηκε επίσης σε αυτό το πλήγμα σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία».

Kolejny atak Rosji na zachodniej Ukrainie. Dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej ok. 2 km od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania. Po… September 28, 2026

«Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», δήλωσε.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος αντίδραση από τη Μόσχα.



Ρωσικές επιθέσεις στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, προκαλώντας την καταδίκη της Βαρσοβίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αμαξοστοιχία με προορισμό τη Βαρσοβία στην ίδια περιοχή, μια επίθεση που ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε αποκαλέσει «κλιμάκωση».

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τότε ότι θα συνεχίσει να χτυπά στόχους στο «σύνολο» του ουκρανικού εδάφους.

protothema.gr