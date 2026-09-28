Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν περίπου 100 πυροσβέστες, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.
Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.
Δείτε βίντεο