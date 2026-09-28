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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν περίπου 100 πυροσβέστες, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

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❗️ Five people killed in fire at Fireworks Factory in Yaroslavl region



Five people were killed and one person was injured in a fire at a fireworks manufacturing plant in Russia’s Yaroslavl Region. pic.twitter.com/bJ9QTNnsbL — Global Brief (@globalbrief_now) September 28, 2026

protothema.gr