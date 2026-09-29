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Ο ΛΟΓΟΣ, που δεν έγινε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον εγκάθετο της Άγκυρας, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι επειδή ο τελευταίος την απέρριψε. Κατατέθηκε πρόταση για κοινή συνάντηση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας ήταν έτοιμος να τη συγκαλέσει αλλά ο κ. Έρχιουρμαν θεώρησε πως δεν υπήρχε λόγος να γίνει.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν ανέφερε επί τούτου ότι «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης πρότεινε να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση αυτή την εβδομάδα ( σ.σ. την περασμένη), ωστόσο, σε αυτή τη φάση, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έκρινε σκόπιμη την πρόταση αυτή».

ΤΟ γιατί δεν αποδέχθηκε την πρόταση προφανώς και μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί. Οι οδηγίες από την Άγκυρα ήταν ξεκάθαρες. Να μην υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία να οδηγεί σε αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η προσέγγιση της Άγκυρας, αυτές τις οδηγίες ακολούθησε και ο εγκάθετος της στα κατεχόμενα. Είναι σαφές πως η όποια συνάντηση, συζήτηση, για την Άγκυρα, συνδέεται με την αξίωσή της για αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας και ίσου διεθνούς καθεστώτος.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε γραπτή δήλωση της, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας. Διεμήνυσε πως ο απερχόμενος Γ.Γ. είναι αποφασισμένος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο Κυπριακό, μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας του, τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Τούτο σημαίνει πως κινήσεις θα γίνουν ώστε ο κ. Γκουτέρες να αφήσει στο διάδοχό του «προίκα» στο Κυπριακό, ώστε να συνεχίσει.

ΤΗΝ ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε η κ. Ολγκίν, ο ΟΗΕ έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλίσεων «η οποία θα είναι διαθέσιμη στα μέρη όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις». Επιπλέον, ανέφερε, ότι ο Διεθνής Οργανισμός θα προσκαλέσει και τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη μεθοδολογία.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως αν και η κατοχική πλευρά είναι αρνητική σε κάθε πρωτοβουλία, ο Διεθνής Οργανισμός δεν θα κάνει πίσω. Αν κάνει πίσω σημαίνει πως θα κάνει, βασικά, ό,τι ζητά η Άγκυρα.

ΤΗΝ ίδια ώρα, θα μπορούσε, ωστόσο, ο ΟΗΕ, διά των αξιωματούχων του, να είναι πιο ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του και να μην τηρούνται ίσες αποστάσεις. Είναι ξεκάθαρο πως η διαχρονική αυτή στάση, προσέγγιση, δύσκολα αλλάζει. Είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι να το επισημάνουμε. Και να αντιδρούμε.

ΜΙΑ συγκυρία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καθώς όλοι οι παίκτες ήταν παρόντες στη Νέα Υόρκη χάθηκε καθώς ήταν αρνητική η κατοχική πλευρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.