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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία περιστατικό κατά το οποίο αστυνομικός φέρεται να έκανε χρήση εκτοξευτή χειροβομβίδων εναντίον μαθητή έξω από λύκειο, πυροβολώντας τον από μικρή απόσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και έχει προκαλέσει οργή για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού από τις αστυνομικές αρχές.

Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το επαγγελματικό λύκειο Château d’Épluches φαίνεται ο μαθητής να χτυπάει έναν αστυνομικό. Τότε ένας δεύτερος ένστολος φαίνεται να εμπλέκεται και να κάνει χρήση του εκτοξευτή χειροβομβίδας Cougar με τον μαθητή να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο.

«Το στόμα του έχει διαλυθεί. Όλα τα πάνω δόντια του έχουν σπάσει, σαν σε τόξο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι έχει απομείνει από τα κάτω δόντια του», είπε η μητέρα του, σύμφωνα με τη Le Parisien, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση.

🇫🇷 FLASH – Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM September 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο των κινητοποιήσεων μαθητών σε αρκετά λύκεια στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς από την περασμένη Παρασκευή.

Οι μαθητές το πρωί της Δευτέρας είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το σχολείο με αιτήματα για «τα ωράρια, τις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό».

Εκπαιδευτικός που ήταν παρών στο επεισόδιο περιέγραψε ότι «στην αρχή, τα πράγματα πήγαιναν μάλλον καλά. Καταφέραμε να τους βάλουμε ξανά μέσα, ακριβώς τη στιγμή που έφτασε η αστυνομία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στις 10:30, η κατάσταση άρχισε να κλιμακώνεται. Αρκετοί μαθητές βγήκαν ξανά έξω από το σχολείο. Στη συνέχεια, ένα μπουκάλι πετάχτηκε στην οροφή ενός αστυνομικού οχήματος και οι αστυνομικοί απάντησαν, μεταξύ άλλων, κάνοντας χρήση δακρυγόνων».

Άλλος εκπαιδευτικός πρόσθεσε τη δική του μαρτυρία καταγγέλλοντας πως αν και οι συνάδελφοί του κατάφεραν «να βάλουμε ορισμένους μαθητές ξανά μέσα», η αστυνομία παρέμεινε παρατεταγμένη μπροστά από την πόρτα του σχολείου. «Δεν υπήρξε καμία έκκληση για ηρεμία από την αστυνομία. Ο χειρισμός της κατάστασης ήταν πολύ κακός», πρόσθεσε.

Οι έρευνες

Σύμφωνα με τη Le Parisien, για το περιστατικό έχουν ξεκινήσει δύο έρευνες, μία από τις οποίες έχει ανατεθεί στην IGPN (Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας).

Από την πλευρά της η τοπική εισαγγελία δίνει διαφορετική εκδοχή για τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν του πυροβολισμού. Σύμφωνα με τα «πρώτα ευρήματα» και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ο ανήλικος φέρεται να «πλησίασε μια γυναίκα αστυνομικό, επικεφαλής της μονάδας», και να τη χτύπησε. Εκείνη φέρεται στη συνέχεια να τον απώθησε και ο μαθητής έπεσε στο έδαφος. Τότε, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ένας δεύτερος αστυνομικός χρησιμοποίησε τον εκτοξευτή «Cougar», χτυπώντας τον μαθητή στο πρόσωπο.

Η πρώτη έρευνα της IGPN διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του ενώ η δεύτερη έρευνα, η οποία ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σερζί, αφορά πιθανές πράξεις βίας κατά προσώπου που ασκεί δημόσια εξουσία.

protothema.gr