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Η σημερινή Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία επιβεβαιώνει, με τον πιο επίσημο τρόπο, τις σοβαρές ανησυχίες που η ΠΟΕΔ καταθέτει εδώ και χρόνια, δήλωσε η Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, σημειώνοντας ότι ζητήματα ασφάλειας, υγείας και συνθηκών μάθησης και εργασίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις ή αποσπασματικές ενέργειες.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η έκθεση αφορά ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και την υγεία χιλιάδων μαθητών και εργαζομένων στα σχολεία, σημειώνοντας ότι «στα θέματα ασφάλειας δεν επιτρέπονται εκπτώσεις».

Όπως είπε, η ΠΟΕΔ ζητά εδώ και τρία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας ένα «συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό πλάνο» για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία.

Υπενθύμισε ότι το 2023 είχε ανακοινωθεί δέσμευση για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας μέσα σε τρία χρόνια.

«Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η ίδια η ΠΟΕΔ έχει καταγράψει ότι αυτή η δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αίθουσες χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες θερμικής άνεσης.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ τόνισε ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται εικόνα πως όλα προχωρούν κανονικά, τη στιγμή που, όπως είπε, «η πραγματικότητα στα σχολεία και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα».

Σε σχέση με τα ζητήματα ηλεκτρολογικής ασφάλειας και λειτουργίας των κλιματιστικών, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι δεν μπορούν να παρακάμπτονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, η επίκληση της ασφάλειας «δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για καθυστερήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού».

«Το ίδιο το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει ότι απαιτούνται σχέδια εγκατάστασης και έλεγχοι για την ασφάλεια των κτιρίων και των ηλεκτρικών δικτύων», είπε, για να προσθέσει ότι «ασφάλεια σημαίνει και σωστή εγκατάσταση και έγκαιρο σχεδιασμό».

Η κ. Βασιλείου κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του και να προχωρήσει «χωρίς άλλη καθυστέρηση» στους απαραίτητους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, ζήτησε να δημοσιοποιηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει ακριβής ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση σε κάθε σχολείο, λέγοντας ότι η διαδικασία εγκατάστασης των κλιματιστικών πρέπει να είναι «απολύτως ασφαλής, ελεγχόμενη και διαφανής».

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ κάλεσε, επίσης, το Υπουργείο να σταματήσει «την παραπληροφόρηση και την προσπάθεια παρουσίασης μιας ιδεατής εικόνας για την κατάσταση στα σχολεία».

«Οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις. Χρειάζονται στοιχεία, ελέγχους, χρονοδιαγράμματα, λογοδοσία και λύσεις», κατέληξε η κ. Βασιλείου.

ΚΥΠΕ