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Οι Κύπριοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνεχή αύξηση στις τιμές των καυσίμων κίνησης, η οποία όχι μόνο επιβαρύνει τα νοικοκυριά σε κάθε γέμισμα, αλλά αναμένεται να συμπαρασύρει και τις τιμές πολλών άλλων αγαθών.

Ειδικότερα, για κάποιους η αύξηση στις τιμές των καυσίμων στις αντλίες των πρατηρίων αποτελεί απλώς μια επιπλέον επιβάρυνση στην τσέπη τους, η οποία αφορά τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μισή εικόνα. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων κίνησης προκαλεί ανατιμήσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Μάλιστα, οι τιμές των καυσίμων φαίνεται να αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Και αυτό γιατί, ακόμη και αν κάποια στιγμή υποχωρήσουν, δεν συμβαίνει απαραίτητα το ίδιο και με τις τιμές των αγαθών. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της επιβάρυνσης των νοικοκυριών, καθώς, ακόμη και μετά από ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου και περιορισμό του επιπλέον κόστους σε κάθε γέμισμα, οι καταναλωτές ενδέχεται να συνεχίσουν να πληρώνουν τις αυξήσεις σε πολλά άλλα προϊόντα, οι τιμές των οποίων δύσκολα επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα.

Άγγιξε τα €1,825 η βενζίνη

Χθες, Δευτέρα, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 άγγιξε τα €1,825 το λίτρο στο ακριβότερο πρατήριο. Η μέση τιμή της έφτασε στα €1,731 το λίτρο, ενώ η φθηνότερη τιμή διαμορφώθηκε στα €1,639.

Παράλληλα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε τα €2 το λίτρο. Η ακριβότερη τιμή έφτασε στα €2,128 και η φθηνότερη στα €1,919, ενώ η παγκύπρια μέση τιμή διαμορφώθηκε στα €2,017 το λίτρο.

Πρόκειται για τιμή που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι σήμερα περίπου 2 σεντ υψηλότερη σε σχέση με τα €1,997 το λίτρο του Σεπτεμβρίου 2026, όταν είχε καταγραφεί μέχρι τότε η υψηλότερη μέση τιμή.

Όσον αφορά τη βενζίνη, η σημερινή μέση τιμή των €1,731 το λίτρο κινείται περίπου 9 σεντ χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2022, όταν είχε διαμορφωθεί στα €1,828 το λίτρο.

Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις;

Το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με ειδικούς, οι ανατιμήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, όπως φαίνεται, το ψυχολογικό φράγμα των €2 το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης έσπασε γρηγορότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, κληθείς από τον «Φ» να δώσει τις δικές του εκτιμήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα», σημειώνοντας πως ενδεχομένως εντός της εβδομάδας να δούμε περαιτέρω αυξήσεις.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μειώσεων, όπως συμπλήρωσε, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, εκτίμησε πως ενδεχομένως να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση των τιμών στο παρόν στάδιο. Την ίδια ώρα, εξήγησε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο κ. Δρουσιώτης, ο οποίος σημείωσε πως το κράτος μπορεί να ζητήσει κάποια παρέκκλιση όσον αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας και της Σουηδίας.

Πάνω από €100 εκατ. τον Αύγουστο

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις πωλήσεις καυσίμων, εκτιμάται ότι οι καταναλωτές στην Κύπρο άφησαν στα πρατήρια τον Αύγουστο του 2026 περισσότερα από €100 εκατ. μόνο για αμόλυβδη βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά τον Αύγουστο τα πρατήρια πώλησαν 26.493 τόνους αμόλυβδης 95 και 22.158 τόνους πετρελαίου κίνησης. Με μέση τιμή Αυγούστου περίπου €1,589 το λίτρο για την αμόλυβδη 95 και €1,794 το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, οι συγκεκριμένες πωλήσεις αντιστοιχούν σε δαπάνη που ξεπερνά τα €100 εκατ.