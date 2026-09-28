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Την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών εξετάζει η Κυβέρνηση, ως μόνιμο μέτρο για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβατικότητας κατά τις σχολικές διαδρομές, σύμφωνα με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη.

Το θέμα συζητήθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη υπό την Υπουργό, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρη Ιωάννου, της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρίας Χριστοφίδου και του Προέδρου Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζου Κωνσταντίνου.

Σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, η Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι αποφασίστηκε να μελετηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης καμερών σε όλα τα λεωφορεία της μαθητικής υπηρεσίας, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Όπως εξήγησε, για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες, μεταξύ άλλων για την προκήρυξη προσφορών και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας του συστήματος. Το κόστος εγκατάστασης των καμερών θα αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών.

Μέχρι την εγκατάσταση των καμερών, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ενδιάμεσα μέτρα στα σχολικά λεωφορεία, όπως η παρουσία συνοδών ή ελεγκτών. Όπως αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις και γονείς επιβαίνουν σήμερα στα λεωφορεία, με στόχο την πρόληψη περιστατικών παραβατικότητας.

Η Υπουργός Μεταφορών διευκρίνισε ότι το υλικό από τις κάμερες θα αξιοποιείται σε περίπτωση περιστατικού παραβατικότητας και ότι η διαδικασία θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση καταγγελίας, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας θα παραδίδει το σχετικό υλικό στην Αστυνομία, η οποία θα αναλαμβάνει τη διερεύνηση του περιστατικού. Παράλληλα, θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως υπεύθυνος επεξεργασίας του υλικού.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο γονέας να μη θέλει το παιδί του να καταγράφεται από τις κάμερες, η Υπουργός ανέφερε ότι, εφόσον η διαδικασία εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτρόπου και οι γονείς γνωρίζουν για την ύπαρξη των καμερών, η επιλογή να μη χρησιμοποιήσει το παιδί το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς εναπόκειται στον γονέα.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα περιστατικά χωρίς να στοχοποιείται το σύνολο των μαθητών εξαιτίας της συμπεριφοράς ορισμένων.

Όπως ανέφερε, το σχετικό πρωτόκολλο έχει αναβαθμιστεί και επικαιροποιηθεί, ενώ το βασικό πρόβλημα που διαπιστώθηκε αφορά τον εντοπισμό των μαθητών ή ομάδων μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Η κ. Μιχαηλίδου συνέδεσε την εγκατάσταση των καμερών με την ανάγκη διασφάλισης ασφαλών δημόσιων μεταφορών για τους μαθητές, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση επενδύει σημαντικά ποσά στη μαθητική μεταφορά και επιδιώκει την ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Διευκρίνισε ότι για να αξιοποιηθεί υλικό από κάμερα θα πρέπει να υπάρχει σοβαρό περιστατικό και καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ πρόσβαση στο υλικό θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στη βάση της διαδικασίας που θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση καταγγελίας, πρόσθεσε, ενημερώνονται τόσο οι γονείς όσο και το σχολείο. Ανάλογα με την περίπτωση, οι γονείς μπορεί να κληθούν να καλύψουν το κόστος ζημιών, ενώ η διεύθυνση του σχολείου εφαρμόζει το υφιστάμενο πρωτόκολλο σε σχέση με τις προβλεπόμενες ποινές.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε τέλος ότι θα πρέπει να τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των μέτρων, με στόχο τη μείωση και αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.

ΚΥΠΕ