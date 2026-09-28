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Μόλις στη 2η αγωνιστική του Nations League και η εθνική Kύπρου αντιμετωπίζει τη Λετονία στο «Στάδιο Σκόντο» με… την πλάτη στον τοίχο. Δεν είναι σχήμα λόγου, αφού οι υποχρεώσεις τρέχουν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και με αντίπαλο την υποδεέστερη ομάδα του β’ ομίλου της Γ’ Κατηγορίας, δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις ως προς τον στόχο. Πόσω μάλλον, όταν στην πρεμιέρα, ήρθε η ήττα από το Μαυροβούνιο, ενώ η Λετονία άρχισε με ήττα χάνοντας με 0-2, εκτός έδρας από την Αρμενία.

Με δεδομένο ότι η Δ’ Κατηγορία του Nations League καταργείται, η πρωτιά στον όμιλο μας δίνει την άνοδο στη Β’ Κατηγορία της διοργάνωσης, ενώ η 2η θέση οδηγεί στα μπαράζ με τις τελευταίες ομάδες της πιο πάνω κατηγορίας, η νίκη είναι μονόδρομος. Οτιδήποτε άλλο δεν θα ικανοποιήσει ούτε την Ομοσπονδία, ούτε τους ομοσπονδιακούς προπονητές, ούτε τους διεθνείς, ούτε και τους φίλους της εθνικής μας.

Μετά τον αγώνα με τη Λετονία εκτός έδρας, θα ακολουθήσουν δύο εντός έδρας αγώνες στις 2 και 5 Οκτωβρίου στις 19:00 στο ΓΣΠ με Αρμενία και Λετονία αντίστοιχα.