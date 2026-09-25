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Πρεμιέρα στον Β’ Όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League κάνει (21:45) η Εθνική Κύπρου, η οποία αναμετράται με το Μαυροβούνιο στο Γκράντσκι Στάντιον, με στόχο να αρχίσει τη διοργάνωση με το δεξί.

Ο Απόστολος Μάντζιος έθεσε ψηλά τον πήχη, γνωρίζοντας πως, παρότι στον όμιλο δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που να αποτελεί φόβητρο, η επίτευξη του στόχου της διάκρισης απαιτεί μεγάλη προσπάθεια.

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