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Θέματα ασφάλειας, οι περιφερειακές εξελίξεις και η στρατιωτική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν σήμερα ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς υποδέχθηκε τον Έλληνα ομόλογό του στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Χούπη στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και στις νέες προκλήσεις ασφάλειας που αναδύονται στην περιοχή.

Παράλληλα, εξετάστηκε η υφιστάμενη διμερής στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.