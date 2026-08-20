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Η χρονοβόρα για την Αστυνομία διαδικασία επίδοσης Φύλλων Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Με οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, πλέον τα μέλη της αστυνομικής Δύναμης δεν θα είναι επιφορτισμένα με αυτή την υποχρέωση που αφορά το στράτευμα.

Όπως είναι γνωστό, όλα αυτά τα χρόνια οι αστυνομικοί καλούσαν πολίτες που είχαν ιδιότητα έφεδρου στρατιώτη, προκειμένου να τους επιδώσουν τα ΦΑΠ, ώστε να παρουσιαστούν για ασκήσεις στις μονάδες τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, οι έφεδροι ειδοποιούνταν από μέλη του οικείου αστυνομικού σταθμού της περιοχής διαμονής τους για να παραλάβουν το ΦΑΠ.

Η όλη διαδικασία είχε τεθεί πολλές φορές στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης από συνδικαλιστές αστυνομικούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πρόβαλλαν τη θέση πως τα μέλη της Δύναμης είχαν αυξημένα καθήκοντα και ότι δεν μπορούσαν να αναλαμβάνουν ευθύνες και για ζητήματα που αφορούν το στράτευμα.

Στην οδηγία που στάλθηκε χθες από τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, προς όλους τους προϊστάμενους αστυνομικών διευθύνσεων, επισημαίνεται ότι η Αστυνομία θα επιδίδει τα ΦΑΠ για μια μεταβατική περίοδο έξι μηνών, μόνο στα σημεία διέλευσης πολιτών, δηλαδή, αεροδρόμια, λιμάνια και οδοφράγματα. Αυτό θα ισχύει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, ώστε μέχρι τότε να εξεύρει λύση το στράτευμα.