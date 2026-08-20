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Τα αποτελέσματα της κατανομής των θέσεων στα Πανεπιστήμια της Ελλάδος αναμένονται στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, δήλωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Σωκράτης Μυλωνάς.

Ανέφερε, επίσης, ότι προς το παρόν η Υπηρεσία δεν έχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία επεξεργασίας και έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι χρονοβόρα, επειδή ενσωματώνονται και τα αποτελέσματα των Ελλήνων του εξωτερικού.

ΚΥΠΕ