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Η ηγεσία του Ιράν επιχειρεί να δείξει ότι αντέχει έπειτα από σχεδόν έξι μήνες πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως στην Τεχεράνη μεγαλώνει η ανησυχία για το επόμενο κύμα οικονομικής πίεσης που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι νέα αμερικανικά μέτρα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, να πυροδοτήσουν νέες κοινωνικές αντιδράσεις και να εντείνουν την πίεση που ήδη δέχεται η Ισλαμική Δημοκρατία στο εσωτερικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», υποσχέθηκε «απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου» και απείλησε με «τρομερές» οικονομικές συνέπειες «οποιαδήποτε χώρα» προσφέρει «σωσίβιο» στην Τεχεράνη.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινίσει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η οικονομία είχε προβλήματα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Το Ιράν μπήκε στον πόλεμο έχοντας ήδη να αντιμετωπίσει υψηλό πληθωρισμό, υποχώρηση του ριάλ, ενεργειακές ελλείψεις, διεθνείς κυρώσεις και βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες.



Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν, πλέον, οι καταστροφές σε υποδομές, οι δυσκολίες στο εμπόριο, η απώλεια παραγωγής και το τεράστιο κόστος της ανοικοδόμησης.



Αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εργοστάσια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δίκτυα μεταφορών και άλλες κρίσιμες υποδομές, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.



Ο Αρσία, πολιτικός μηχανικός από το Ισφαχάν και πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν για μία δεκαετία στον κατασκευαστικό κλάδο. Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, πολλά έργα σταμάτησαν ή ακυρώθηκαν και πλέον δυσκολεύεται να βρει δουλειά. «Ανησυχώ. Εάν ο Τραμπ επιβάλει περισσότερες κυρώσεις, πώς θα επιβιώσουν οι απλοί άνθρωποι; Ήδη δυσκολευόμαστε», είπε στο Reuters.



Ανάλογη είναι η περίπτωση ενός 53χρονου επιχειρηματία στο Μπαντάρ Αμπάς, ο οποίος αναγκάστηκε να κλείσει τη μικρή εισαγωγική και εξαγωγική επιχείρησή του και να απολύσει δέκα εργαζομένους. Πλέον, όπως λέει, χρησιμοποιεί τις αποταμιεύσεις του για να συντηρήσει την οικογένειά του.











Πληθωρισμός 66% και τρόφιμα ακριβότερα κατά 128%

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης στα ιρανικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε τον Ιούλιο στο 66%, ενώ οι τιμές καταναλωτή ήταν κατά 87,9% υψηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.



Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα τρόφιμα, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 128%.



Πολλές οικογένειες έχουν αρχίσει να περιορίζουν την κατανάλωση κρέατος και άλλων βασικών προϊόντων, στρεφόμενες σε φθηνότερες επιλογές. «Ντρέπομαι μπροστά στα παιδιά μου. Ο μισθός μου εξαφανίζεται μέσα σε λίγες ημέρες. Το κρέας και το κοτόπουλο έχουν εξαφανιστεί από το τραπέζι μας», δήλωσε κυβερνητικός υπάλληλος από τη Γιαζντ.



Την ίδια ώρα, τα ενοίκια είχαν αυξηθεί τον Μάρτιο κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι οι τιμές κατοικιών στην Τεχεράνη βρίσκονται περίπου 50% υψηλότερα από πέρυσι.



Οι αυξήσεις στους μισθούς εξανεμίστηκαν από την πτώση του ριάλ

Η κυβέρνηση αύξησε φέτος τον κατώτατο μισθό κατά περίπου 60%, όμως η συνεχιζόμενη υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος εξανεμίζει μεγάλο μέρος της αύξησης.



Σε όρους δολαρίου, η αξία του κατώτατου μισθού υποχώρησε από περίπου 105 δολάρια στα 86 δολάρια από τα τέλη Μαρτίου.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 40χρονου μηχανικού, ο οποίος όταν μπήκε στην αγορά εργασίας πριν από 15 χρόνια κέρδιζε περίπου 1.000 δολάρια τον μήνα. Σήμερα, μαζί με τη σύζυγό του, δυσκολεύεται να εξασφαλίσει εισόδημα 400 δολαρίων και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για μια φθηνότερη επαρχία.



Ο μεγαλύτερος φόβος της Τεχεράνης

Για την ιρανική ηγεσία, ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά, αλλά οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειές της.



Πηγές που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης μπορεί να προκαλέσει νέα μαζική αναταραχή.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην τοποθέτηση του Χοσεΐν Ταέμπ, ο οποίος έχει συνδεθεί με προηγούμενες επιχειρήσεις καταστολής, στην ηγεσία της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, η οποία υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης και έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την αντιμετώπιση αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.



Τους τελευταίους μήνες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εκτελέσεις, συλλήψεις, κλήσεις για ανάκριση και βαριές ποινές φυλάκισης σε βάρος δημοσιογράφων, δικηγόρων, ακτιβιστών και φοιτητών. Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας σε συνθήκες πολέμου.





Ο ναυτικός αποκλεισμός αυξάνει ακόμη περισσότερο το κόστος

Πρόσθετη πίεση ασκεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος δυσκολεύει την εισαγωγή προϊόντων και πρώτων υλών.



Η Τεχεράνη προσπαθεί να διατηρήσει τις ροές βασικών αγαθών (μεταξύ άλλων και από Ρωσία και Κίνα) χρησιμοποιώντας εναλλακτικές οδούς, μεταξύ των οποίων χερσαίοι διάδρομοι και η Κασπία Θάλασσα. Ωστόσο, και αυτές οι διαδρομές αντιμετωπίζουν προβλήματα.



Πλήγματα σε γέφυρες έχουν διαταράξει τις χερσαίες μεταφορές, αυξάνοντας τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος εισαγωγής προϊόντων.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα το μέγεθος του προβλήματος, δηλώνοντας ότι «οι δυσκολίες μας έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ τα έσοδά μας έχουν επίσης μειωθεί». Όπως εξήγησε, προϊόντα που προηγουμένως έφταναν διά θαλάσσης ακολουθούν πλέον μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές. Παράλληλα, το Ιράν πουλά μικρότερες ποσότητες πετρελαίου και εισπράττει λιγότερους φόρους από επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.



Στο όριο και τα αποθέματα βενζίνης

Ο αποκλεισμός έχει ουσιαστικά διακόψει και τις εισαγωγές βενζίνης, σύμφωνα με τον Ιρανό βουλευτή Ρεζά Σεπαχβάντ.



Η εγχώρια παραγωγή έχει φτάσει πλέον στο ανώτατο επίπεδό της, περίπου στα 130 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως, ενώ η κατανάλωση ανέρχεται στα 137 εκατομμύρια λίτρα.

protothema.gr