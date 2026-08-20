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Δύο περιστατικά δάγκειου πυρετού καταγράφηκαν στην Κύπρο τον Ιούλιο, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπου Χαριλάου στο philenews.

Το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό, η οποία μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων επισκέφθηκε το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών κρατικού νοσηλευτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό.

Και οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει και πήραν εξιτήριο πριν από αρκετές ημέρες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ.

Ο δάγκειος πυρετός μεταδίδεται κατά κανόνα με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes. Κυριότερος διαβιβαστής διεθνώς είναι το Aedes aegypti, ενώ τον ιό μπορεί να μεταδώσει και το ασιατικό κουνούπι τίγρης, Aedes albopictus. Και τα δύο κουνούπια είναι εδώ και χρόνια εγκατεστημένα στην Κύπρο.

Σε αντίθεση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως από τα κοινά κουνούπια Culex, τα κουνούπια Aedes εμφανίζουν σημαντική δραστηριότητα και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η μετάδοση του δάγκειου πυρετού απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και δεν συμβαίνει μέσω της συνηθισμένης κοινωνικής επαφής.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων έχει καταγράψει περιστατικά μετάδοσης του ιού μέσω αίματος και προϊόντων αίματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επίσης περιγραφεί σπάνιες επαγγελματικές λοιμώξεις έπειτα από έκθεση υγειονομικών σε μολυσμένο αίμα.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μερικές ημέρες μετά τη μόλυνση και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό

Έντονο πονοκέφαλο

Πόνο πίσω από τα μάτια

Πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις

Ναυτία ή εμετό

Δερματικό εξάνθημα

Οι έντονοι μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι έχουν οδηγήσει στην ανεπίσημη ονομασία «πυρετός των σπασμένων οστών». Η έκφραση περιγράφει την ένταση του πόνου και δεν σημαίνει ότι ο ιός προκαλεί κατάγματα.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να αναπτυχθεί σοβαρός δάγκειος πυρετός, με αιμορραγία, απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και βλάβη οργάνων.

Έντονος πόνος στην κοιλιά, συνεχείς εμετοί, αίμα στον εμετό ή στα κόπρανα, αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα, δύσπνοια και μεγάλη αδυναμία απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.