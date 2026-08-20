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Για πολλούς, οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν μια ευκαιρία για ξεκούραση και μια ανάσα από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Και μόνο η ανακούφιση από εργασιακές ή μαθησιακές υποχρεώσεις επιτρέπει τη μείωση του στρες και τη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Μάλιστα, έρευνες του American Psychological Association σταθερά δείχνουν πως εργαζόμενα άτομα αναφέρουν ότι μετά τις διακοπές τους βιώνουν μειωμένο άγχος και κατάθλιψη, μεγαλύτερη ψυχική ευεξία, καθώς και καλύτερη σωματική υγεία, όπως χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Υπάρχουν τρόποι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την περίοδο ανάπαυσης. Αρχικά, μπορούμε να επενδύσουμε στις σχέσεις μας. Στην καθημερινότητα μας, ίσως είναι δύσκολο να βρούμε το χρόνο και την ενέργεια για κοινωνική επαφή, ακόμη και με άτομα που είναι σημαντικά για εμάς. Έτσι, η περίοδος των διακοπών προσφέρει την ευκαιρία να περάσουμε ουσιαστικό και ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, ενισχύοντας τους δεσμούς μας. Η διατήρηση ενός υποστηρικτικού πλαισίου από οικογένεια και φίλους συμβάλλει στην ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα.

Οι καλοκαιρινές διακοπές επίσης προσφέρουν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την φύση. Για όσους έχουν την δυνατότητα, ο χρόνος σε φυσικά περιβάλλοντα, όπως το βουνό και η θάλασσα, αυξάνει την αίσθηση σωματικής και ψυχικής αναζωογόνησης και βελτιώνει τη διάθεση. Άτομα για τα οποία τέτοιες εκδρομές δεν είναι εφικτές μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία, οι οποίες φαίνεται να μειώνουν το άγχος και να αυξάνουν την ενέργεια.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι για αρκετούς από εμάς, οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν πηγή άγχους αντί χαλάρωσης. Ταξίδια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, με την οικογένεια ή τον σύντροφο, ενίοτε οδηγούν σε οικονομικές δυσκολίες, διαπροσωπικές εντάσεις, δυσκολίες οργάνωσης και προγραμματισμού ή ακόμη και σε υπερβολική πίεση στον εαυτό μας να περάσουμε τέλεια. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μπορεί να μετατρέψει ένα ταξίδι σε αρνητική εμπειρία και να αυξήσει το στρες.

Παράλληλα, υπάρχουν επίσης άτομα που, λόγω οικονομικών περιορισμών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν έχουν καν την ευκαιρία για κάποιο διάλειμμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να βλέπουμε τους γύρω μας να εκμεταλλεύονται το ζεστό κλίμα, κανονίζοντας ταξίδια και εκδρομές, συχνά οδηγεί σε αισθήματα απομόνωσης και ζήλειας ή ενοχής για την αποτυχία μας να ανταποκριθούμε στις ευρύτερες κοινωνικές προσδοκίες για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τέλος, σε κλίματα όπως αυτό της Κύπρου, το καλοκαίρι για πολλούς αποτελεί περίοδο αυξημένης ανασφάλειας για την εικόνα του σώματος μας. Το καλοκαίρι συνεπάγεται με μεγαλύτερη έκθεση του σώματος, μέσα από πιο κοντά ρούχα, λεπτά υφάσματα και μαγιό. Την ίδια στιγμή, μέσα μαζικής ενημέρωσης άμεσα και έμμεσα προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα για το ιδανικό «σώμα για την παραλία». Είναι φυσικό για κάποιους να ακολουθεί σύγκριση της εικόνας μας με την εικόνα των γύρω μας, και να δημιουργούνται ή να ενισχύονται αισθήματα μειονεξίας.

Για αυτούς από εμάς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα γίνεται. Λόγω της διαταραχής της καθημερινής ρουτίνας που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, καλό είναι να διατηρούμε σταθερές ώρες ύπνου, κάτι που συμβάλλει στην βελτίωση της διάθεσης και την αντιμετώπιση του άγχους. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις υψηλές προσδοκίες ή την αρνητική σύγκριση του εαυτού μας με άλλους, μπορούμε να περιορίσουμε την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, όταν βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, είναι σημαντικό να τα μοιραζόμαστε με τα κοντινά μας άτομα και να επιδιώκουμε να περνάμε χρόνο μαζί τους, ώστε να αποφεύγομε αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης. Με αυτούς τους τρόπους, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι καλοκαιρινές διακοπές μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία ανακούφισης.

Mind and Health / Κέντρο Ψυχικής Υγείας

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