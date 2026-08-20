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Μια σημαντική εξέλιξη στις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ, με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα κλινικής Φάσης 3 για εξατομικευμένη θεραπεία με τεχνολογία mRNA.

Ωστόσο, χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση: η intismeran, η οποία δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του μελανώματος για την ακρίβεια, είναι μια υπό διερεύνηση θεραπεία και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες είναι τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της κλινικής Φάσης 3 για εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου βασισμένη σε τεχνολογία νέας γενεάς, mRNA.

Τι ακριβώς πέτυχε

Η intismeran autogene (V940, πρώην mRNA-4157) αναπτύσσεται από τη Moderna σε συνεργασία με τη Merck (MSD εκτός ΗΠΑ) και χορηγείται σε συνδυασμό με το Keytruda (pembrolizumab).

Στη μελέτη Φάσης 3 INTerpath-001 συμμετείχαν ασθενείς με πλήρως χειρουργημένο μελάνωμα σταδίου IIB–IV. Η μελέτη συνέκρινε:

Keytruda + εξατομικευμένη intismeran

Keytruda μόνο του

Πέτυχε τόσο το κύριο καταληκτικό σημείο, δηλαδή τη βελτίωση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή (recurrence-free survival, RFS), όσο και το βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, την επιβίωση χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις (distant metastasis-free survival, DMFS).

Με απλά λόγια: οι ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να ξαναεμφανίσουν το μελάνωμα και μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα, σε σύγκριση με το Keytruda μόνο.

Πώς λειτουργεί το «εξατομικευμένο εμβόλιο»

Μετά την αφαίρεση του όγκου, αναλύεται το γενετικό προφίλ του συγκεκριμένου όγκου ώστε να εντοπιστούν μεταλλάξεις που δημιουργούν τα λεγόμενα νεοαντιγόνα. Με βάση αυτές τις μεταλλάξεις σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο mRNA για τον συγκεκριμένο ασθενή. Το mRNA δίνει οδηγίες στο ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε καρκινικά κύτταρα που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το Keytruda λειτουργεί διαφορετικά: μπλοκάρει την οδό PD-1 και ουσιαστικά «απελευθερώνει τα φρένα» του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι, οι δύο θεραπείες έχουν συμπληρωματικό ρόλο.

Πότε μπορεί να γίνει διαθέσιμο;

Η Moderna και η Merck έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε υποβολή για έγκριση στις ρυθμιστικές αρχές μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στους ασθενείς μέσα στους επόμενους μήνες. Θα πρέπει προηγουμένως να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από FDA, EMA και άλλες αρμόδιες αρχές.

Γιατί θεωρείται ιστορικό αποτέλεσμα

Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεν είναι απλώς ότι πρόκειται για νέα τεχνολογία, mRNA. Είναι ότι πρόκειται, σύμφωνα με τις εταιρείες και τις μέχρι τώρα αναφορές, για την πρώτη εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων βασισμένη σε mRNA που έδωσε θετικό αποτέλεσμα σε μελέτη Φάσης 3.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προηγούμενη ένδειξη ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο: στη μελέτη Φάσης 2b KEYNOTE-942, με πενταετή παρακολούθηση, ο συνδυασμός είχε δείξει 49% μείωση του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου έναντι του Keytruda μόνο.

iefimerida.gr