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Κόκκινα ή πράσινα; Και τα δύο είδη μήλων προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες και βιταμίνη C, με τις διαφορές τους να εντοπίζονται κυρίως στη γεύση, στις θερμίδες και σε ορισμένα αντιοξειδωτικά, χωρίς κάποιο να υπερέχει ξεκάθαρα διατροφικά.

Βασικές διαφορές μεταξύ κόκκινων και πράσινων μήλων

Κόκκινα μήλα

Έχουν πιο γλυκιά γεύση.

Περιέχουν ελαφρώς περισσότερες θερμίδες και υδατάνθρακες

Περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι ανθοκυανίνες

Πράσινα μήλα

Έχουν πιο ξινή και όξινη γεύση

Περιέχουν ελαφρώς λιγότερες θερμίδες και υδατάνθρακες

Περιέχουν αντιοξειδωτικά από διαφορετικές πηγές, όπως η χλωροφύλλη

Η φλούδα του μήλου

Η φλούδα των μήλων, είτε είναι κόκκινα είτε πράσινα, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με το εσωτερικό του καρπού. Γι’ αυτό, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα θρεπτικά οφέλη του μήλου, είναι προτιμότερο να το καταναλώνετε με τη φλούδα.

Από πού προκύπτει το χρώμα του μήλου;

Το χρώμα των μήλων καθορίζεται από τις φυσικές φυτικές χρωστικές τους, οι οποίες παράλληλα διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού. Οι ίδιες χρωστικές υπάρχουν και σε πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά.

Οι τρεις βασικές χρωστικές που επηρεάζουν το χρώμα των μήλων και συνδέονται με διαφορετικές επιδράσεις στην υγεία είναι:

Ανθοκυανίνες: Κόκκινες, μπλε και μωβ χρωστικές με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου, τον διαβήτη και άλλες μεταβολικές διαταραχές.

Κόκκινες, μπλε και μωβ χρωστικές με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου, τον διαβήτη και άλλες μεταβολικές διαταραχές. Καροτενοειδή: Κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες χρωστικές ουσίες που βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και ενισχύουν την προστασία του οργανισμού απέναντι σε χρόνιες παθήσεις.

Κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες χρωστικές ουσίες που βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και ενισχύουν την προστασία του οργανισμού απέναντι σε χρόνιες παθήσεις. Χλωροφύλλες: Πράσινες χρωστικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες έχουν ερευνηθεί για την πιθανή συμβολή τους στην προστασία του οργανισμού από διάφορες παθήσεις.

Οι συγκεκριμένες χρωστικές καθορίζουν το χρώμα των μήλων, ανάλογα με την ποσότητά τους. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρώμα είναι:

Η ηλικία του καρπού

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το φως και η θερμοκρασία

Η θρέψη του φυτού

Η υγεία των ριζών

Τα οφέλη των μήλων στην υγεία μας

Ανεξάρτητα από το χρώμα τους, τα μήλα προσφέρουν αρκετά οφέλη για την υγεία, όπως:

Βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης

Μείωση της φλεγμονής

Μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων

Μείωση του κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου

Υποστήριξη της υγιούς πέψης χάρη στις φυτικές ίνες

Μείωση του κινδύνου οστεοπόρωσης

Προστασία των κυττάρων από βλάβες

Συμβολή στη διαχείριση του σωματικού βάρους

Ποιο έχει καλύτερη γεύση;

Μια μελέτη εξέτασε την επίδραση του χρώματος στη γευστική αντίληψη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μήλα της ίδιας ποικιλίας, τα οποία είχαν χρωματιστεί τεχνητά σε κίτρινες, πράσινες, κόκκινες και μπλε αποχρώσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σκούρα κόκκινα μήλα ήταν λιγότερο δημοφιλή, παρότι όλα τα μήλα είχαν την ίδια γεύση.

Οι συμμετέχοντες θεωρούσαν επίσης ότι τα σκούρα κόκκινα μήλα ήταν λιγότερο τραγανά και πιο στυφά σε σύγκριση με τα πράσινα και τα κίτρινα. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν περιορισμένες έρευνες που συγκρίνουν την αντίληψη των καταναλωτών για φυσικά κόκκινα και πράσινα μήλα, η επιλογή μεταξύ τους παραμένει κυρίως θέμα προσωπικού γούστου.

huffposts.gr