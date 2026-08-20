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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δεκατεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, ληστεία, επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία, επίθεση εναντίον αστυνομικού, μέθη και ανησυχία.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 622 οχήματα και ελέγχθηκαν 829 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 31 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 273 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 105 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 165 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες, καθώς και 4 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με τρία θετικά αποτελέσματα.

Η Αστυνομία τονίζει ότι οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.