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Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένυα.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε πως πέντε Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε στην κεντρική Κένυα, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο και τους έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

ΑΠΕ – ΜΠΕ