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Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες

Στο βίντεο διακρίνεται το μοιραίο ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αμέσως μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την τραγωδία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε περίπου στις 18:08 της Δευτέρας, πλησίον του ελικοδρομίου της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες. Και οι τρεις ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων στο περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.



Μόλις 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.



Στη Σίφνο κλιμάκια της ΔΑΟΕ και της Αστυνομίας Κυκλάδων

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες για τη συντριβή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν επίσης κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς των τριών θυμάτων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της αεροπορικής τραγωδίας υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέπεσε το Bell 206.



Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος τα θύματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα θύματα της τραγωδίας είναι τρία: πρόκειται για τον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, Γιώργο Ράικο, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert.

Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.

Ο Cromie εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.

Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Cromie ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.

«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.

protothema.gr