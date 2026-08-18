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Μια νέα επένδυση στον τομέα των μπαταριών αναμένεται να επηρεάσει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας τον ρόλο μιας ολόκληρης περιοχής στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης.

Την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Ασία για κρίσιμα εξαρτήματα και πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κινεζικές εταιρείες διευρύνουν την παρουσία τους στη Γηραιά Ήπειρο. Αυτή τη φορά, η επέκταση δεν αφορά την εισαγωγή αυτοκινήτων, αλλά επενδύσεις στην ίδια την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις αυτού του είδους ετοιμάζει η κινεζική Gotion, η οποία σχεδιάζει να επενδύσει 940 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία δύο νέων εργοστασίων στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας.﻿

Η Gotion κάθε άλλο παρά άγνωστη είναι στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικούς κατασκευαστές μπαταριών παγκοσμίως, με τη Volkswagen να αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό της, έχοντας επενδύσει περίπου 1,1 δισ. ευρώ στην κινεζική εταιρεία. Οι δύο πλευρές διατηρούν στενή στρατηγική συνεργασία στον τομέα των μπαταριών, ενώ η Gotion έχει ήδη αναπτύξει παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη.

Η νέα επένδυση στην Ισπανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο βιομηχανικό project που συνδέεται άμεσα με την ηλεκτροκίνηση και την παραγωγή μπαταριών. Όταν οι δύο μονάδες φτάσουν σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 1.000 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ 2.500 άτομα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Η πρώτη από τις δύο μονάδες θα επικεντρώνεται στην ανακύκλωση μπαταριών και στην ανάκτηση της λεγόμενης «black mass». Πρόκειται για το υλικό που προκύπτει μετά την επεξεργασία χρησιμοποιημένων μπαταριών και περιλαμβάνει πολύτιμες πρώτες ύλες, όπως λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο και μαγγάνιο, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην παραγωγή νέων συσσωρευτών.

Η δεύτερη μονάδα θα έχει διαφορετικό αλλά εξίσου κρίσιμο ρόλο, καθώς θα ﻿είναι αφιερωμένη στην παραγωγή καθόδων για μπαταρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η επένδυση θα καλύπτει δύο σημαντικά κομμάτια της αλυσίδας αξίας, από την ανάκτηση στρατηγικών υλικών έως την παραγωγή εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι δύο εγκαταστάσεις προβλέπεται να αναπτυχθούν σε έκταση περίπου 700.000 τετραγωνικών μέτρων ανατολικά του Βαγιαδολίδ, ενισχύοντας περαιτέρω τον ήδη ισχυρό αυτοκινητιστικό χαρακτήρα της περιοχής, όπου δραστηριοποιούνται επίσης η Renault, η Iveco και ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών της βιομηχανίας εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το project θα ξεκινήσει με τη δημιουργία της μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το εργοστάσιο παραγωγής καθόδων. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους, οι δύο μονάδες θα διαθέτουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 200.000 τόνων η καθεμία.

Για την υλοποίηση της επένδυσης έχει εγκριθεί δημόσια χρηματοδότηση ύψους 138 εκατ. ευρώ μέσω του ισπανικού προγράμματος PERTE για το Ηλεκτρικό και Συνδεδεμένο Όχημα, ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του project, με την Gotion να αναφέρει ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα έχουν μηδενικές εκπομπές. Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει τεχνολογίες προηγμένης παραγωγής, έρευνας και τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο το νέο βιομηχανικό συγκρότημα να αποτελέσει σημείο αναφοράς και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

carandmotor.gr