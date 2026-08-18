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Κλιμακώνει τις προκλητικές ενέργειές της στο Αιγαίο η Τουρκία, καθώς την Τρίτη οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, που επιχειρούσαν σε σχηματισμούς, προχώρησαν σε δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, σημειώθηκε εικονική αερομαχία (εμπλοκή).

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τρεις σχηματισμοί F-15 (1×3 F-16 και 2×2 F-16, εκ των οποίων δύο ήταν οπλισμένα), ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 και τέσσερα drones. Συνολικά, 12 αεροσκάφη προχώρησαν σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών, σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Οι σημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις αποτελούν σαφή κλιμάκωση στην τουρκική προκλητικότητα, καθώς τα F-15 πέταξαν σε σχηματισμό, ήταν οπλισμένα, υπήρξε εμπλοκή, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των περιστατικών.

skai.gr