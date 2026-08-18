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Η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμή την ανάρτησή του για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αντέδρασε στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα των Στενών του Ορμούζ με τη λεζάντα «Νέα αμερικανική επικράτεια».

«Παραληρηματικός» ο Τραμπ

«Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του παραληρηματικού ανθρώπου», έγραψε ο Γκαριμπαμπάντι.

Η εικόνα που ανάρτησε ο Τραμπ απεικονίζει έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ, τμήματα του Ιράν, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد. pic.twitter.com/gpxqnGK077 August 18, 2026

«Η Αμερική μας ικετεύει να διαπραγματευτούμε με τους όρους μας»



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε με τη σειρά του ότι στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο: «Δεν θα παραδοθούμε».

«Η Αμερική τώρα μας ικετεύει να διαπραγματευτούμε μαζί της σύμφωνα με τους όρους μας», ανέφερε.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ περιείχε «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους», κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να σαμποτάρει και να εμποδίσει την εφαρμογή του.

«Κερδίσαμε τον πόλεμο και κερδίσαμε επίσης στη διπλωματία και αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχθεί τους όρους μας», είπε, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες και οι δυνατότητες του Ιράν στο πεδίο της μάχης ήταν αυτές που έδωσαν δύναμη στη διπλωματία της χώρας στις διαπραγματεύσεις.

«Ο εχθρός βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας»

Ο υποδιοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί, δήλωσε με τη σειρά του ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων.

«Ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιζαντί, εντείνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στις ΗΠΑ και τον Τραμπ.

iefimerida.gr