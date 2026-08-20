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Δίωρη διεξοδική συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την πρόσφατη επίσκεψη του ΓΓ του οΗΕ είχαν σήμερα ο ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά.

Όπως δήλωσε αρμόδια πηγή, η συνάντηση ήταν καλή, έγινε συνολική ανασκόπηση των ζητημάτων, αλλά δεν προκύπτει κάτι που να διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε. Ερωτηθείσα σχετικά η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης ενώ η καταγραφή των συγκλίσεων συνεχίζεται.

Η ε/κ πλευρά πρότεινε την εντατικοποίηση των συναντήσεων το επόμενο διάστημα για σκοπούς προεργασίας για μια άτυπη 5+1 συνάντησης, ακόμα και συναντήσεις των δύο ηγετών μία με δυο φορές την εβδομάδα, με την τ/κ πλευρά να εκφράζει επίσης ετοιμότητα για εντατικοποίηση, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη κατάληξη.

Δεν έχει οριστεί νέα συνάντηση των Μενελάου και Ντανά πριν από την συνάντηση των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου.

ΚΥΠΕ