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Η Peugeot επαναφέρει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ιστορίας της, αυτή τη φορά με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία. Το νέο Peugeot E-208 GTi αποτελεί την πρώτη πλήρως ηλεκτρική δημιουργία που φέρει τα τρία θρυλικά γράμματα και επιχειρεί να μεταφέρει στη νέα εποχή τη φιλοσοφία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το 205 GTi.

Η έκδοση παραγωγής εξελίχθηκε από την Peugeot Sport, της ομάδας που εξελίσσει και το πρωτότυπο PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Χρησιμοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα M4+, ο οποίος αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής. Με αναλογία βάρους προς ισχύ 5,5 kg/ίππο, το E-208 GTi επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, επίδοση βελτιωμένη κατά δύο δέκατα σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι αριθμοί. Οι μηχανικοί της Peugeot Sport επενέβησαν ουσιαστικά στο πλαίσιο προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πραγματικό ηλεκτρικό hot hatch. Οι τροχοί έχουν μεγαλύτερο μετατρόχιο κατά 56 mm εμπρός και 28 mm πίσω, ενώ το αμάξωμα βρίσκεται mm χαμηλότερα. Ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ, πίσω αντιστρεπτική δοκός και ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S συμπληρώνουν τις αλλαγές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία μηχανικού διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο βοηθά στην αποτελεσματικότερη μεταφορά της ισχύος στους εμπρός τροχούς. Παράλληλα, το ESP διαθέτει ειδική λειτουργία Sport, επιτρέποντας στον οδηγό μεγαλύτερα περιθώρια εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 51 kWh και διαθέτει ειδικά προσαρμοσμένο σύστημα ψύξης ώστε να αντέχει στις αυξημένες απαιτήσεις της σπορ οδήγησης. Η τελική έκδοση παραγωγής προσφέρει αυτονομία έως 375 χιλιόμετρα σύμφωνα με το WLTP, διατηρώντας έτσι την καθημερινή χρηστικότητα που παραδοσιακά αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό των Peugeot GTi.

Αισθητικά, το E-208 GTi αποφεύγει τις υπερβολές. Η Peugeot Design επέλεξε να συνδυάσει τη σπορ εμφάνιση με στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορία των GTi, ακολουθώντας τη λογική του διακριτικού αλλά άμεσα αναγνωρίσιμου hot hatch. Είναι μια προσέγγιση που επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ξεκάθαρο δεσμό με το 205 GTi χωρίς να καταφεύγει σε μια απλή αναβίωση του παρελθόντος.

Η Peugeot δεν περιορίζεται στην προσθήκη περισσότερης ισχύος σε ένα ηλεκτρικό 208. Επιστρατεύει την τεχνογνωσία της Peugeot Sport για να προσαρμόσει την έννοια GTi στα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης. Και αυτό ίσως αποτελεί τη σημαντικότερη αποστολή του νέου μοντέλου. Δηλαδή να αποδείξει ότι τα γράμματα GTi μπορούν να εξακολουθήσουν να σημαίνουν οδηγική απόλαυση ακόμη και χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης.