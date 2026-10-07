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Τεράστια είναι τα ποσά που δέσμευσε ή θα δεσμεύσει φέτος η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης τα οποία διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρσι.

Σύμφωνα με την υπεύθυνή της ΜΟΚΑΣ Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου, φέτος δημεύτηκαν ή θα δημευτούν περιουσιακά στοιχεία προσώπων που ερευνώνται ποινικά τα οποία θα ξεπεράσουν τα €60 εκατ. Πέρσι είχαν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία προσώπων που ερευνήθηκαν από τις αρχές η αξία των οποίων ανερχόταν στα €30 εκατ., δηλαδή διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2025, ενώ το 2024 δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας €8 εκατ.

Τα στοιχεία δόθηκαν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά στην εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων».

Όπως εξήγησε η κ. Αντωνίου, η ΜΟΚΑΣ απευθύνεται στα Δικαστήρια για δέσμευση ποσών και περιουσιών αλλά και για εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής από ξένες υπηρεσίες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για δημιουργία Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων στην Αστυνομία και παράλληλα, Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων στο Τμήμα Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας.

Με το νομοσχέδιο εισάγεται για πρώτη φορά πρόνοια όπου το πλαίσιο διερεύνησης επεκτείνεται για έσοδα που εντοπίζονται εντός και εκτός της Δημοκρατίας και δημιουργείται δήμευση ανεξήγητου πλούτου, ώστε να κτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα, όπως τόνισε η υπεύθυνη της ΜΟΚΑΣ. Η ίδια εξήγησε ότι τα ποσά που δεσμεύονται είναι τεράστια, γι’ αυτό και συστήνεται Υπηρεσία Διαχείρισης. Πολλά περιουσιακά στοιχεία είναι σε κρυπτοπορτοφόλια και η Υπηρεσία θα αναλαμβάνει την εκτέλεση διαταγμάτων δήμευσης τους.

Όπως εξηγήθηκε στους βουλευτές από την κ. Αντωνίου, δήμευση γίνεται μετά την καταδίκη κάποιου προσώπου και πριν την επιβολή της ποινής. Υπάρχει διαδικασία δήμευσης χωρίς καταδίκη και με το νομοσχέδιο τώρα θα γίνεται πιο εύκολα. Αν εγείρεται εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι εμπλέκεται τότε μπορεί να γίνει δήμευση. «Με αυτή την πρόνοια προχωρήσαμε και πετύχαμε τη δήμευση ακίνητης περιουσίας του μαλαισιανού Τζο Λο στην Αγία Νάπα. Υπάρχει βεβαίως το δικαίωμα ακρόασης».

Η ίδια παρατήρησε ότι με τη νέα πρόνοια για τον ανεξήγητο πλούτο που κατέχεται από το οργανωμένο έγκλημα θα μπορεί να δημεύεται χωρίς ποινική καταδίκη. Αυτός ο νόμος δίνει το δικαίωμα όταν δεν υπάρχει μαρτυρία για ποινική υπόθεση, να προχωρούμε με τη δήμευση. Όσον αφορά το πού καταλήγουν τα λεφτά που δημεύονται, κατατίθενται σε ένα πάγιο ταμείο και χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς. Τώρα θα μπορεί να τα παίρνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για εκσυγχρονισμό τους για να αναβαθμίζονται κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα από τα κριτήρια είναι κατά πόσο η περιουσία υπερβαίνει τα νόμιμα εισοδήματα. Υπάρχει πρόνοια στο νόμο που θα καλύπτει τις ήδη υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Δήμευση για βοήθεια Ουκρανίας

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Παντελής Χριστοφίδης, ανέφερε ότι εισάγεται με το νομοσχέδιο η έννοια του νομικού προσώπου στα θύματα, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημευθέντα με σκοπό να συμβάλουν σε μηχανισμούς στήριξης τρίτων χωρών ιδίως σε κράτη που δέχθηκαν πόλεμο (Ουκρανία). Προβλέπεται επίσης, ότι η ΕΕ μπορεί να δώσει καθοδήγηση. Το εδάφιο αυτό, όπως εξήγησε, δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και πρέπει να συμπεριληφθεί.