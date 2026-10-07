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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κοινή σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι τρεις συντεχνίες, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόταση της κυβέρνησης για τους κυβερνητικούς ωρομίσθιους.

Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν 300 σύνεδροι, αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία προνοεί αυξήσεις της τάξης του 3,5% για την τριετία 2025-2027, διάστημα για το οποίο θα ανανεωθεί και η συλλογική σύμβαση των ωρομίσθιων. Ποσοστό 2% θα παραχωρηθεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ το υπόλοιπο 1,5% θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέσω πρόνοιας που περιλαμβάνεται στην κυβερνητική πρόταση, διασφαλίζεται ότι οι χαμηλόμισθοι ωρομίσθιοι θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους με υψηλότερους μισθούς.

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