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Αφορμή για τη σημερινή μου παρέμβαση ήταν μια συνομιλία που έγινε στην εκπομπή του Παναγιώτη Δημόπουλου στο ΡΙΚ στις 19 τρέχοντος μεταξύ αυτού και κάποιου θεολόγου, σχετικά με τη συμπεριφορά των πιστών στα λείψανα των αγίων. Το θέμα ενάγεται στο ευρύτερο θέμα της παραμόρφωσης της διδασκαλίας του Ιησού.

Δυο χιλιάδες χρόνια μετά την εμφάνιση του Ιησού και χίλια χρόνια μετά που ένας από τους πιο λαμπρούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ο Λέων ο Ίσαυρος, προσπάθησε να αποκαταστήσει τη Χριστιανική θρησκεία στην αρχική της μορφή, πολεμώντας τη δεισιδαιμονία, το σκοταδισμό και την ειδωλολατρία, αρκετοί ιεράρχες και καλόγεροι εξακολουθούν να χειραγωγούν τις μάζες και οι πιστοί συνωστίζονται για να προσκυνήσουν τα είδωλα. Και η πολιτεία, λαϊκίζουσα, για να κολακέψει και να ευχαριστήσει το πλήθος, υποδέχεται τα είδωλα με τιμές αρχηγού κράτους.

Παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, εξακολουθούν ακόμα να ακμάζουν ανά τον κόσμο βιομηχανίες «παραγωγής» θαυμάτων όπου «πεφωτισμένοι» γιατρεύουν ανίατες ασθένειες, εκμεταλλευόμενοι κατά τρόπο εγκληματικό και βάναυσο την απελπισία, τον πόνο και τη δυστυχία εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόκειται για μια καλοστημένη βιομηχανία κομπογιαννιτισμού, για έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου για το οποίο σιωπούν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Στην «παραγωγή» θαυμάτων επιστρατεύθηκαν και οι άγιοι, με την αντίληψη ότι αυτοί διαθέτουν υπερφυσικές ιδιότητες. Αναδείχθηκε μια στρατιά από «αγίους» στους οποίους προσδοθήκαν και θαυματουργικές ικανότητες. Από το Συναξάρι, Βιβλίο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, μαθαίνουμε για αγίους που είναι προστάτες των πολυτέκνων, των δραπετών κ.λπ. Ορισμένους τους κατάταξαν στην κατηγορία των «στρατιωτικών αγίων» για να βοηθούν ο κάθε ένας από αυτούς και ένα τμήμα του Ελληνικού στρατού να εξοντώνει τον εχθρό. Έτσι, ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος είναι προστάτης του Πεζικού. Ο Άγιος Νικόλαος του Ναυτικού – Λιμενικού. Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι προστάτες της Αεροπορίας. Η Αγία Βαρβάρα του Πυροβολικού. Υπεράνω όλων είναι η Παναγία Μαρία. Ακόμα και της σεπτής μητέρας του Ιησού λέρωσαν τα χέρια με αίμα, για να προστατευθεί ο νέος «περιούσιος» λαός! Όπως γράφει το Συναξάρι, «ο ελληνικός στρατός πάνω από όλους τους Αγίους, την Παναγία θεωρεί υπέρμαχο στρατηγό και στήριγμά του. Σε όλους τους αγώνες του έθνους η Παναγία έμπαινε μπροστά και κατατρόπωνε τους εχθρούς….».

Πληθώρα αγίων είναι για τις ασθένειες. Αναφέρω μερικούς από αυτούς: Ανίατες ασθένειες: Άγιοι Ανάργυροι, Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Άγιος Νεκτάριος. Καρκίνος: Αγία Αγάθη (μαστός), Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Ραφαήλ. Γονιμότητα: Αγία Άννα, Αγία Δόμνα, Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Δερματικά: Αγία Βαρβάρα, Αγία Θέκλα, Άγιος Σπυρίδων. Καρδιολογικά: Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Ιγνάτιος. Βέβαια, η Παναγία έχει τα πρωτεία. Ιδιαίτερα, μερικές από τις εικόνες της.

Αυτή η βιομηχανία φαίνεται ότι ευδοκιμεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Καλόγεροι και καλόγριες αφηγούνται «θαύματα», που έγιναν, όμως, στο δικό τους μοναστήρι. Σε ένα χωριό της Κύπρου, της Επαρχίας Λάρνακας, η εικόνα της Παναγίας που συχνά «δάκρυζε» έδινε στον ιερέα την ευκαιρία να αξιοποιεί το «θαύμα».

Κρίνεται σκόπιμο, προτού καταλήξω, να κάνω μια αναφορά σχετικά με την ανάδειξη των αγίων, που θεωρώ μια άλλη περίπτωση παραμόρφωσης της διδασκαλίας του Ιησού.

Αρχικά, με βάση τα σταθερά κριτήρια που ακολουθούνταν, οι άγιοι διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες. Τους μάρτυρες και τους οσίους. Μάρτυρες είναι όσοι πιστοί οδηγήθηκαν για τη πίστη τους στο μαρτύριο, αφού υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Όσιοι είναι όσοι πέθαναν φυσιολογικό και όχι μαρτυρικό θάνατο. Στη επίγεια ζωή τους όμως έζησαν ασκητικά. Αργότερα, τα κριτήρια διευρύνθηκαν για να καλύψουν και αυτούς που έλαβαν μέρος στις έγκριτες Οικουμενικές Συνόδους. Αλλά, και οι αυτοκράτορες, που συγκάλεσαν, ή έλαβαν μέρος σε αυτές και κύρωσαν τις «ορθόδοξες» αποφάσεις τους, κηρύχτηκαν, προφανώς για τον ίδιο λόγο, άγιοι της Εκκλησίας. Έτσι, έχουν αγιοποιηθεί και οι αυτοκράτορες Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Ιουστινιανός και Μέγας Θεοδόσιος, τα ονόματα των οποίων είναι συνδεδεμένα μα αποτρόπαια εγκλήματα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δολοφόνησε ακόμα και τον πρωτότοκο γιο του Κρίσπο καθώς και τη δεύτερη σύζυγό του Φαύστα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Εταιρεία Αθηνών, Τόμος Ζ΄, σελ.38). Ο Ιουστινιανός βαρύνεται με τη σφαγή 30.000 ανθρώπων στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης στη γνωστή στάση του Νίκα. (Αλέξης Κ. Σαββίδης, Το Οικουμενικό Βυζαντινό Κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ, σελ.58). Ο Μέγας Θεοδόσιος, λόγω μιας στάσης στη Θεσσαλονίκη, διέταξε την εξόντωση 10.000 περίπου ανθρώπων. Τέλος, είναι η περίπτωση της αγιοποίησης από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του τελευταίου Τσάρου Νικόλαου Β΄ Ρομανώφ και των μελών της οικογένειάς του. Τον Τσάρο αυτόν οι υπήκοοί του τον αποκαλούσαν «Νικόλαος ο Αιματοβαμμένος».

Το θέμα περιπλέκεται αν στην επιλογή των αγίων αναμιχθεί ο Θεός. Πως συμβαίνει να φανερώνει για «αγιοποίηση» άλλους ο Θεός στους Ρωμαιοκαθολικούς, άλλους στους Ορθόδοξους της Ελλάδας και άλλους στους Ορθόδοξους της Ρωσίας. Διευκρινίζω ότι όσοι Άγιοι ανακηρύχθηκαν από την Καθολική εκκλησία μετά το έτος 1054, δηλαδή μετά το «Σχίσμα», δεν γίνονται αποδεκτοί από την Ορθοδοξία. Οι Άγιοι που αγιοποιήθηκαν πριν το 1054 είναι κοινοί μεταξύ των Καθολικών και των Ορθοδόξων Βέβαια, η απάντηση που δίνει η κάθε Εκκλησία είναι ότι αυτή και μόνο αυτή είναι η «πεφωτισμένη», στην οποία ο Θεός φανερώνει τη θέλησή του.

Με βαθύτατη θλίψη αναγκάζομαι να εκθέσω τα πιο πάνω γιατί η θρησκοληψία και ο θρησκευτικός φανατισμός επισώρευσαν πολλά δεινά στην ανθρωπότητα. Υπήρξαν πρόξενος άφατης οδύνης σ’ όλο τον κόσμο.