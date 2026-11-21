Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έχουμε τεκμηριώσει με ντοκουμέντα, μαρτυρίες και παραδοχές (11/1/2026) ότι από τα τέλη του 2024 επιχειρήθηκε συνειδητά ο έλεγχος της ροής των πληροφοριών που διοχετεύει η Αστυνομία Κύπρου στα ΜΜΕ. Αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκαν φαινόμενα περιορισμού στη ροή πληροφοριών, είναι ότι το πλήγμα στην επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και δημοσιογράφων δεν εξυπηρετεί τον κοινό στόχο του δημοσίου συμφέροντος.

Βέβαια, αστυνομικοί διεθνώς έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ Αστυνομίας και ΜΜΕ. Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCOP), συζητήθηκε η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και δημοσιογράφων. Η EuroCOP παρουσίασε το παράδειγμα της Κροατίας και -συγκεκριμένα- το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ αιθουσών σύνταξης και αστυνομικών σταθμών.

Η EuroCOP στα συμπεράσματά της επισημαίνει: «Η έγκαιρη και ακριβής επικοινωνία πρέπει να σέβεται την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη και τον έλεγχο, προστατεύοντας παράλληλα τα άτομα, τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Αυτές είναι έννοιες δυσνόητες στην Κύπρο…

Φ.Μ.