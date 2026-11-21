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Σοβαρές καταγγελίες για τη μεταχείριση της οποίας έτυχε από την Αστυνομία Πάφου διατυπώνει ο Βρετανός πατέρας που έχασε τον τρίχρονο γιο του, όταν το παιδάκι έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο, τον περασμένο Ιούλιο.

Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, ο 37χρονος Τζόσουα Φόστερ περιγράφει όσα έζησε μετά την τραγωδία, από τη σύλληψή του και την κράτηση σε κελί μέχρι την παρουσίασή του στο Δικαστήριο χωρίς δικηγόρο. Παράλληλα, αφήνει σοβαρές αιχμές και για τη στάση της βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας, από την οποία η οικογένειά του περίμενε βοήθεια.

Ο Τζόσουα Φόστερ είχε φτάσει στην Κύπρο στις 12 Ιουλίου μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους για οικογενειακές διακοπές. Διέμεναν σε ξενοδοχείο και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν λίγες ώρες αργότερα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περιμένοντας τον ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο, ο 37χρονος σήκωσε τον τρίχρονο γιο του στο περβάζι ενός μεγάλου παραθύρου για να δει την πισίνα. Πίστευε ότι το παράθυρο ήταν κλειστό, ωστόσο, ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει από ύψος περίπου δέκα μέτρων και να χάσει τη ζωή του.

Η συνέχεια, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο ίδιος στη βρετανική εφημερίδα, ήταν ένας δεύτερος εφιάλτης.

Αφού αποχαιρέτησε το παιδί του στο νοσοκομείο, αστυνομικοί τού ζήτησαν να τους ακολουθήσει για κατάθεση. Όπως αναφέρει, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα τον κρατούσαν για πολλή ώρα. Στον αστυνομικό σταθμό, ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Ο Φόστερ υποστηρίζει ότι η κατάθεσή του συντάχθηκε αρχικά στα ελληνικά και στη συνέχεια μεταφράστηκε στα αγγλικά, ενώ ο αστυνομικός που τον ανέκρινε χρησιμοποίησε διατυπώσεις με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνούσε.

«Μου έλεγε: “Άρα τον κουνούσες, έτσι;”. Αλλά δεν τον κουνούσα. Προσπαθούσα να επιμείνω να αλλάξει αυτή η λέξη», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, εκείνες τις ώρες ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος και εμπιστεύτηκε τους αστυνομικούς, κάτι που σήμερα θεωρεί ότι δεν έπρεπε να είχε κάνει.

Στις 10.30 το βράδυ ενημερώθηκε ότι θα συλληφθεί. Ζήτησε αμέσως δικηγόρο, με την απάντηση που, όπως καταγγέλλει, έλαβε να τον αφήνει άναυδο.

«Γιατί χρειάζεσαι δικηγόρο; Δεν μας εμπιστεύεσαι;», του είπαν, σύμφωνα με την αφήγησή του.

Η Daily Mail περιγράφει ότι στις τρεις τα ξημερώματα ο 37χρονος μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πάφου, όπου τοποθετήθηκε σε κελί μαζί με άλλον κρατούμενο. Είχε χάσει τα σανδάλια του και ήταν ξυπόλυτος, ενώ αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα.

Το επόμενο πρωί οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου με πουκάμισο, παντελόνι και παπούτσια που του είχε δανείσει ο συγκρατούμενός του. Δεν είχε δικηγόρο ούτε κάποιον συγγενή στο πλευρό του.

Μάλιστα, η σύζυγός του δεν γνώριζε καν ότι είχε παρουσιαστεί στο Δικαστήριο και ότι είχε διαταχθεί η κράτησή του.

Την ίδια ώρα, η γυναίκα προσπαθούσε να διαχειριστεί το θάνατο του παιδιού τους και να προστατεύσει την πεντάχρονη κόρη τους, η οποία δεν είχε ακόμη ενημερωθεί ότι ο αδελφός της είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στις 7 το πρωί δέχθηκε τηλεφώνημα από την Αστυνομία, με το οποίο της ζητήθηκε να μεταβεί μέχρι το μεσημέρι στη Λευκωσία για να αναγνωρίσει τη σορό του γιου της. Όταν ρώτησε εάν μπορούσε να της εξασφαλιστεί μεταφορά, της απάντησαν να πάρει «λεωφορείο ή ταξί».

Ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η σύζυγος του Φόστερ δέχθηκε τηλεφώνημα από την Ύπατη Αρμοστεία, κατά το οποίο της αναφέρθηκε ότι είχαν επικοινωνήσει με την κυπριακή Αστυνομία και ότι ο άνδρας της «δεν χρειαζόταν δικηγόρο».

Η οικογένεια εκφράζει έντονα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, θεωρώντας ότι δεν έλαβε την αναγκαία στήριξη σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Ο Φόστερ παρέμεινε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας να του επιτραπεί να βρεθεί κοντά στην κόρη του για να της εξηγήσουν ότι ο μικρός αδελφός της είχε πεθάνει, οι Αρχές αρνήθηκαν.

Τελικά, οι γονείς αναγκάστηκαν να μιλήσουν στο κοριτσάκι μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο 37χρονος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, ο οποίος, σύμφωνα με τη Daily Mail, ήταν συγκλονισμένος από τη μεταχείριση που είχε υποστεί ο πελάτης του.

Στις 16 Οκτωβρίου, ο Φόστερ παραδέχθηκε την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από απερίσκεπτη, αστόχαστη ή επικίνδυνη πράξη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ο ίδιος εξηγεί ότι δεν ήθελε να υποβάλει την οικογένειά του σε μια επώδυνη δικαστική διαδικασία, κατά την οποία η σύζυγος και οι συγγενείς του θα καλούνταν να καταθέσουν και να αντικρίσουν φωτογραφίες από την τραγωδία.

«Ο γιος μου πέθανε και δεν μπορούσα να είμαι με την κόρη και τη γυναίκα μου», λέει, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό τον πλήγωσε πολύ περισσότερο από την καταδίκη.

Η Αστυνομία, απαντώντας στη Daily Mail, ανέφερε ότι η υπόθεση επανεξετάζεται προσεκτικά, ενώ το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρείχε στήριξη στον Φόστερ. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι δεν είχε λάβει σχετική καταγγελία.

Ο πατέρας ζητά πλέον να μην περάσουν απαρατήρητοι οι χειρισμοί που έγιναν.