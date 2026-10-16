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Γράφτηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ο επίλογος μιας από τις τραγικότερες περιπτώσεις ενώπιον των οποίων ήρθε η κοινωνία, αλλά και η ίδια η Δικαιοσύνη στον τόπο μας, με τρόπο που ικανοποίησε το περί δικαίου αίσθημα που επικρατούσε μεταξύ των πολιτών.

Ο πατέρας που ήταν κατηγορούμενος για τον θάνατο του μόλις τριών χρόνων παιδιού του, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές και ενώ περνούσαν ώρα παιγνιδιού μαζί, καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο αποφεύγοντας την φυλάκιση. Ο 37χρονος Βρετανός πατέρας, αντιμετώπιζε ωστόσο την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε μια υπόθεση που συντάραξε το παγκύπριο και έγινε μέγα θέμα και στην Βρετανία.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόφαση του, μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης και της διαδικασίας που αφορά στον μετριασμό της ποινής. Η Δικαιοσύνη απεφάνθη πλέον ότι ο πατέρας ενήργησε με τρόπο που δεν αποσκοπούσε στο εσκεμμένο κακό του παιδιού του, ενώ αναγνώρισε την τραγική πραγματικότητα που βιώνει και το γεγονός ότι συνεργάστηκε πλήρως και ειλικρινώς με τις αρχές μετά την τραγωδία. Του επέβαλε συνεπώς χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων ευρώ, αφήνοντας τον ελεύθερο να επιστρέψει στην οικογένεια του και στην πατρίδα του.

Το χρηματικό ποσό της ποινής, ανακοίνωσε το δικαστήριο, θα αποκοπεί από το ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ που ο 37χρονος πατέρας είχε καταβάλει ως εγγύηση στα πλαίσια των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν διαρκούσης της δικαστικής διαδικασίας.

Στην διαδικασία μετριασμού της ποινής που είχε προηγηθεί, η Κατηγορούσα Αρχή, δια της Χρύσως Περγαντή, παρέθεσε τα γεγονότα της υπόθεσης και τους σχετικούς ισχυρισμούς, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, παρέθεσε τα γεγονότα και τα κριτήρια που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο προκειμένου να επιβληθεί στον πελάτη του η μικρότερη δυνατή ποινή που προβλέπει η Νομοθεσία. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και τόνισε ότι η τραγωδία που βιώνει ο πελάτης του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την επιβολή μιας ποινής, αλλά είναι κάτι που θα κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου όταν ανέμενε με τον πατέρα και τον παππού του το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου για να δειπνήσουν. Όπως κατέθεσαν οι οικείοι του αγοριού, το παιδάκι έπαιζε με τον πατέρα του, ο οποίος τον άφησε σε παράθυρο δίπλα από το ασανσέρ, μη αντιλαμβανόμενος ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό, με τραγικό αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει στο κενό.

Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του παιδιού προκλήθηκε λόγω βαρύτατης κρανιο-εγκεφαλικής κάκωσης και πολλαπλών κακώσεων σε ζωτικά όργανα, συνεπεία της πτώσης από μεγάλο ύψος.

Η δήλωση του δικηγόρου Αλέξανδρου Αλεξάνδρου που εκπροσωπεί τον Βρετανό πατέρα