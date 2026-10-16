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Απορρίφθηκε η τέταρτη στη σειρά προσπάθεια ενός εκ των 5 κατηγορουμένων, για τη σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας, όπως αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος. Πρόκειται για 54χρονο Παλαιστίνιο με κυπριακή υπηκοότητα, που διαμένει εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην Κύπρο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης πακέτων με επικίνδυνες ουσίες, που πιστεύεται πως θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή εκρηκτικών. Υπενθυμίζεται πως τα τέσσερα από τα παιδιά του 54χρονου υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ( Εθνική Φρουρά και Αστυνομία).

Ο 54χρονος έφερε νέα ένσταση στην κράτησή του την περασμένη Τετάρτη, αυτή τη φορά ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου. Ο συνήγορός του έθεσε ως διαφορετικό στοιχείο την τροποποίηση του κατηγορητηρίου, ενώ κατέθεσε έγγραφο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, που φέρει τον κατηγορούμενο ως γραμματέα της Φατάχ στην Κύπρο και όχι ως μέλος δικτύου της Χαμάς.

Το δικαστήριο, που επεφύλαξε την απόφασή του για σήμερα, απέρριψε την ένσταση και διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο 54χρονος, υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν προκύπτει κάποιο διαφορετικό στοιχείο. Σημειώνεται πως κατά τη διαδικασία της πρώτης παραπομπής του σε δίκη ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση €1 εκατ., ωστόσο, η απόφαση αυτή ανατράπηκε στο Εφετείο που διέταξε την κράτησή του.

Στην υπόθεση, εν τω μεταξύ, αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας ο 33χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε όπως γίνει ξεχωριστή δίκη γι’ αυτόν που θα ξεκινήσει ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 26 Οκτωβρίου. Ο 54χρονος και οι υπόλοιποι τρεις Παλαιστίνιοι 32, 38, 41 χρόνων θ’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στις 4 Νοεμβρίου.

Οι πέντε κατηγορούνται πως συνωμότησαν εντός του 2026 ώστε να παράσχουν στήριξη στη Χαμάς, που φέρεται να τους ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή που είχε σχέση με τρομοκρατικά κτυπήματα σε Ισραηλινά συμφέροντα στην Κύπρο. Όλοι φέρονται ως μέλη καλά οργανωμένου δικτύου, που στρατολογούσε Παλαιστίνιους και τους εκπαίδευε στη Μαλαισία.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 41χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του επικεφαλής του δικτύου της Κύπρου. Σύμφωνα με τη φερόμενη ομολογία του 33χρονου, που συνδέθηκε με σπίτια στα οποία εντοπίστηκε εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών, ο 41χρονος ήταν το πρόσωπο που τον στρατολόγησε.

Όταν μάζεψε αρκετά υλικά στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με τη φερόμενη ομολογία του, έσπευσε εντός Μαΐου από τη Μαλαισία, μέσω κατεχομένων, ο 38χρονος που είναι καθηγητής φυσικής. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο, που διέμενε στο σπίτι στο Πεντάκωμο, αποδίδεται ο ρόλος του κατασκευαστή των εκρηκτικών. Ο 32χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να είχε ρόλο διοργανωτή των ταξιδιών του 33χρονου, ενώ ο 54χρονος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης πακέτων με επικίνδυνες ουσίες.