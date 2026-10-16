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Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται η υγεία του οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες το πρωί, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας κοντά σε σκοπιά στην περιοχή Φανερωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο στρατιώτης εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμπλήρωση του πρώτου 48ώρου, προκειμένου ο οπλίτης να υποβληθεί σε περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στους θεράποντες γιατρούς να αξιολογήσουν πληρέστερα την κατάστασή του.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη νεότερη ενημέρωση, η άμεση παρέμβαση του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς και η παροχή πρώτων βοηθειών αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο οπλίτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία χθες το πρωί, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίον σκοπιάς στην περιοχή Φανερωμένης, και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, το οποίο έσπευσε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως, ο στρατιώτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.