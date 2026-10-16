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Πέθανε ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών, γνωστός και ως «Καπετάνιος» αφήνοντας σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και είναι ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει βαθιές ρίζες στην Κρήτη, με καταγωγή από τα Σφακιά και το Ρέθυμνο, ενώ αρκετά από τα αδέλφια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ακολούθησαν σημαντική πορεία στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από αρκετά από τα αδέλφια του, επιλέγοντας το εμπορικό ναυτικό. Σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στη ναυτιλία.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, συνδέθηκε με τη ναυτική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη γνωστή αφήγηση, το απέκτησε όταν κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και στρατιωτικής έντασης.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας και διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκε κυρίως με τον Παναθηναϊκό και με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία της ομάδας. Για την απόκτηση του συλλόγου είχε ενδιαφερθεί και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ωστόσο τελικά η ΠΑΕ πέρασε στον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παρέμεινε πρόεδρος του Παναθηναϊκού για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, διαγράφοντας μία από τις μακροβιότερες διοικητικές παρουσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ, ενώ πραγματοποίησε και ορισμένες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πορείες της ιστορίας του.

Η ομάδα έφτασε δύο φορές μέχρι τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τη σεζόν 1984-85 αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, ενώ τη σεζόν 1995-96 έφτασε ξανά στους «4» του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τον Άγιαξ.

Στα χρόνια της διοίκησής του φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού ορισμένοι από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και ο Κριστόφ Βαζέχα. Παράλληλα, συνεργάστηκε με προπονητές όπως ο Γιάτσεκ Γκμοχ και ο Ίβιτσα Όσιμ.

Η σχέση του με τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε πολλές διαφορετικές φάσεις. Σε ορισμένες περιόδους απολάμβανε ευρεία αποδοχή και αποθέωση για τις επιτυχίες της ομάδας, ενώ σε άλλες βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις διοικητικές επιλογές και την πορεία του συλλόγου.

Παρά τις αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν κατά καιρούς τη θητεία του, η παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό ταυτίστηκε με μια εποχή σημαντικών εγχώριων επιτυχιών και μεγάλων ευρωπαϊκών διακρίσεων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

protothema.gr