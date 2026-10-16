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Προγραμματίζουν συναυλίες στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα, δύο από τα μεγάλα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μετά την επιτυχία της συναυλίας του Ed Sheeran, Τζένιφερ Λόπεζ και Ρόμπι Ουίλιαμς αναμένεται να δώσουν συναυλίες στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Λάρνακας.

Η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη ενημερώσει τον Δήμο, αναφέροντας πως οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου θ’ αναπτυχθεί το Land of Tomorrow, στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες κόσμου από 42 χώρες, η μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς Ed Sheeran.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζένιφερ Λόπεζ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2027, ενώ αυτή του διακεκριμένου Βρετανού, Ρόμπι Ουίλιαμς, στις 24 Ιουλίου 2027.

Σημειώνεται πως το philenews επικοινώνησε με την εταιρεία παραγωγής και μας αναφέρθηκε πως αναμένουν την επίσημη επιβεβαίωση για τις συναυλίες.



