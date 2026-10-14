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Νέα δεδομένα στη δίκη για τα σχεδιαζόμενα τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο από δίκτυο της Χαμάς, αφού όλα δείχνουν πως ένας εκ των κατηγορούμενων θα καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των υπολοίπων. Σήμερα ήταν ορισμένη διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, προκειμένου ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 5 Παλαιστίνιοι 32, 33, 38, 41 και 54 χρόνων (με κυπριακή υπηκοότητα).

Πριν την έναρξη της διαδικασίας, ωστόσο, η Κατηγορούσα Αρχή ανέστειλε τις κατηγορίες για τον 33χρονο, ο οποίος θα δικαστεί ξεχωριστά, αφού είναι το πρόσωπο που φέρεται να ομολόγησε και να εξέφρασε πρόθεση να καταθέσει εναντίον των υπολοίπων. Γι’ αυτόν τον λόγο παραπέμφθηκε ξανά σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 26 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου για τους υπόλοιπους τέσσερις αναβλήθηκε, αφού κάποιοι εκ των συνηγόρων τους ζήτησαν επιπρόσθετα στοιχεία . Για άλλη μια φορά δε έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 54χρονος, ο οποίος έχει 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ε.Φ και Αστυνομία). Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για τις 16 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως κατά την πρώτη διαδικασία παραπομπής του σε δίκη αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση €1 εκατ., ωστόσο η απόφαση αυτή ανατράπηκε στο Εφετείο.

Οι πέντε κατηγορούνται πως συνωμότησαν εντός του 2026 ώστε να παράσχουν στήριξη στη Χαμάς, που φέρεται να τους ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή που είχε σχέση με τρομοκρατικά κτυπήματα σε Ισραηλινά συμφέροντα στην Κύπρο. Όλοι φέρονται ως μέλη ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που στρατολογούσε Παλαιστίνιους προκειμένου να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικά κτυπήματα, με την εκπαίδευση των πυρήνων να πραγματοποιείται στη Μαλαισία.

Στον 41χρονο, που διέμενε στην Ινδονησία και συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο όταν απελάθηκε στην Κύπρο, αποδίδεται ο ρόλος του επικεφαλής του δικτύου της Κύπρου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται πως διέμενε αρχικά στη Μαλαισία και να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Οι περισσότερες εντολές φαίνεται πως εκτελούνταν από τον 33χρονο (μάρτυρας κατηγορίας), που φέρεται ως το πρόσωπο κλειδί της οργάνωσης στην χώρα μας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συνδεθεί με τρία σπίτια στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας. Συγκεκριμένα συνδέθηκε με το σπίτι στο Πεντάκωμο και διαμέρισμα στις Καμάρες, στα οποία εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών, αλλά και με σπίτι στο Κολόσσι, στο οποίο διαπιστώθηκε πως αποστέλλονταν πακέτα με υλικά κατασκευής εκρηκτικών. Ο 33χρονος φέρεται να ομολόγησε πως τον στρατολόγησε ο 41χρονος, πως λάμβανε από αυτόν μηνιαίο μισθό και πως τον συνάντησε σε ταξίδια στη Μαλαισία και ένα στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει οδηγίες. Στη φερόμενη ομολογία του είπε πως του δόθηκαν εντολές να βγάλει φωτογραφίες από διάφορα σημεία στην Κύπρο.

Όταν μάζεψε αρκετά υλικά στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με τη φερόμενη ομολογία του, έσπευσε εντός Μαΐου από τη Μαλαισία, μέσω κατεχομένων, ο 38χρονος που είναι καθηγητής φυσικής. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο, που διέμενε στο σπίτι στο Πεντάκωμο, αποδίδεται ο ρόλος του κατασκευαστή των εκρηκτικών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήρθε στην Κύπρο για να ζητήσει άσυλο. Είπε πως είχε γνωρίσει στη Μαλαισία τον 32χρονο πριν από 2 χρόνια και πως ο τελευταίος θα τον φιλοξενούσε.

Ο 32χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να είχε ρόλο διοργανωτή των ταξιδιών του 33χρονου. Πρόκειται για πρόσωπο που διέμενε στη Λεμεσό και φέρεται να κατονομάστηκε από τον 33χρονο, ο οποίος ισχυρίστηκε, μάλιστα, πως τον συνόδεψε και στο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.

Τέλος, σ’ ό,τι αφορά στον 54χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, τέσσερα παιδιά του οποίου υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, φέρεται να ήταν ο παραλήπτης πακέτων με επικίνδυνες ουσίες.