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Υπόθεση πλαστογράφησης συμβολαίου ενοικίασης, με επίκεντρο κατοικία στην Αγία Φύλα που ανήκει σε κληρονόμους οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, προχωρώντας σε νέα σύλληψη. Το ακίνητο φέρεται να περιήλθε στην κατοχή άλλων προσώπων, με τη χρήση συμβολαίου ενοικίασης που, όπως φαίνεται, πλαστογραφήθηκε.

Μετά τη σύλληψη 49χρονου από τον Λίβανο, οι Αρχές συνέλαβαν 42χρονη Ελληνοκύπρια, η οποία οδηγήθηκε σήμερα (14/10) ενώπιον Δικαστηρίου και τέθηκε υπό κράτηση για έξι ημέρες. Για την υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.

Οι κληρονόμοι ενημερώθηκαν μέσω κτηματομεσίτριας ότι στην κατοικία τους διέμεναν άλλα πρόσωπα, χωρίς οι ίδιοι να έχουν προχωρήσει σε ενοικίασή της ή να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο 49χρονος, σε κατάθεσή του στους ανακριτές, κατονόμασε την 42χρονη, υποστηρίζοντας ότι η ίδια και ακόμη ένα πρόσωπο τον επισκέφθηκαν πριν καιρό στην κατοικία του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αφού μίλησε στο τηλέφωνο με άγνωστο πρόσωπο, του δόθηκαν τρία ονόματα για να συμπεριληφθούν σε συμφωνία ενοικίασης. Ο ίδιος όπως είπε, συνέταξε συμβόλαιο ενοικίασης στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε μετά από οδηγίες της 42χρονης και του προσώπου που καταζητείται. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το καταζητούμενο πρόσωπο τού ανέφερε ότι είχε καταβάλει χρήματα στον ιδιοκτήτη της κατοικίας, με σκοπό να την αγοράσει στο παρελθόν, ωστόσο, αυτός έχει αποβιώσει.

Ο 49χρονος παραδέχθηκε ότι εκτύπωσε το συμβόλαιο ενοικίασης και συμπλήρωσε τα στοιχεία που του υπαγόρευσε τηλεφωνικά πρόσωπο που μιλούσε αραβικά. Όπως ισχυρίστηκε, όμως, δεν προχώρησε ο ίδιος σε αναγραφή της διεύθυνσης της κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι η 42χρονη τού είχε ζητήσει να το πράξει. Σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του, ο ίδιος υπέγραψε το έγγραφο ως μάρτυρας, ενώ η 42χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ενοικιάστρια, και το καταζητούμενο πρόσωπο αποχώρησαν από την κατοικία έχοντας μαζί τους τη συμφωνία.

Από την πλευρά της, η 42χρονη, κατά την ανάκρισή της μετά τη σύλληψή της, φέρεται να έδωσε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στις αρχές του 2026 είχε ζητήσει από πρόσωπο από τον Λίβανο να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες της κατοικίας, προκειμένου να διευθετηθεί η ενοικίασή της.

Όπως ανέφερε, σε μεταγενέστερο στάδιο επικοινώνησε μαζί της ο 49χρονος, ο οποίος φέρεται να της είπε ότι είχε μιλήσει με έναν από τους κληρονόμους, που διαμένει στο Κουβέιτ, και ότι είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του για την ενοικίαση του ακινήτου.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν αρκετές καταθέσεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του προσώπου που καταζητείται. Παράλληλα, θα διενεργηθούν έρευνες για τον εντοπισμό του εγγράφου της συμφωνίας ενοικίασης, το οποίο φέρεται να είναι πλαστογραφημένο.