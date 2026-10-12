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Μέσω κτηματομεσίτριας έμαθε οικογένεια που διαμένει στο εξωτερικό ότι η κατοικία που κληρονόμησε στη Λεμεσό είχε ενοικιαστεί σε άλλα πρόσωπα, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία, τη γνώση και τη συγκατάθεση της. Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη 49χρονου από τον Λίβανο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα (12/10) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ενέκρινε την οκταήμερη κράτησή του. Οι ανακριτές αναζητούν το πρωτότυπο έγγραφο που φέρεται να είναι πλαστογραφημένο, ενώ προγραμματίζονται έρευνες σε δύο χώρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γυναίκας που διαμένει μόνιμα στο Κουβέιτ. Όπως ανέφερε στην Αστυνομία, μετά τον θάνατο του πατέρα της, τον Απρίλιο του 2020, η ίδια, η μητέρα της, οι τέσσερις αδελφές της και ο αδελφός της κληρονόμησαν την κατοικία στη Λεμεσό. Κανένας από τους κληρονόμους, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν γνώριζε για συμφωνία ενοικίασης του ακινήτου.

Στις 18 Μαΐου 2026, η παραπονούμενη έλαβε μήνυμα από κτηματομεσίτρια που είχε αναλάβει την πώληση της οικίας, οπού ενημερώθηκε για την ύπαρξη συμφωνίας ενοικίασης κατά τον Απρίλιο του 2026, με γυναίκα από τη Λεμεσό. Η παραπονούμενη υποστήριξε ότι κανένας από τους κληρονόμους δεν είχε συνάψει γραπτή ή προφορική συμφωνία με την ενοικιάστρια.

Προηγήθηκε, στις 11 Μαΐου, έγινε επίσκεψη μελών του Αστυνομικού Σταθμού Πολεμιδιών στην κατοικία, ύστερα από πληροφορία γειτόνων για φερόμενη παράνομη είσοδο στο ακίνητο. Έξω από την οικία εντοπίστηκε ένα ζεύγος τα οποίο παρουσίασε φωτογραφία συμβολαίου ενοικίασης. Στο έγγραφο περιλαμβάνονταν συμφωνία μεταξύ των προσώπων αυτών και τριών συνιδιοκτητών της κατοικίας. Μέλος της Αστυνομίας φωτογράφισε το σχετικό έγγραφο.

Στις 25 Αυγούστου, γυναίκα που διέμενε στην οικία έδωσε ανακριτική κατάθεση στο ΤΑΕ Λεμεσού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στις αρχές του 2026 είχε ζητήσει από πρόσωπο από τον Λίβανο να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διευθετηθεί η ενοικίαση του ακινήτου. Όπως ανέφερε, αργότερα επικοινώνησε μαζί της ο 49χρονος, λέγοντάς της ότι είχε μιλήσει με έναν από τους κληρονόμους που διαμένει στο Κουβέιτ και ότι είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του για την ενοικίαση.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι τον Απρίλιο του 2026 ο 49χρονος τής παρέδωσε συμβόλαιο ενοικίασης, στο οποίο υπέγραψε ως μάρτυρας. Η ίδια διέμενε έκτοτε στην κατοικία μαζί με τον σύντροφό της, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν κατέβαλλαν ενοίκιο, καθώς προχωρούσαν σε εργασίες ανακαίνισης βάσει προφορικής συμφωνίας με τον ύποπτο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές εντόπισαν αριθμό κινητού τηλεφώνου και μετά από έλεγχο στα συστήματα της Αστυνομίας, τα στοιχεία του αντιστοιχούσαν με αυτό του 49χρονου. Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.

Όταν ενημερώθηκε για τους λόγους της σύλληψής του και του επιστήθηκε η προσοχή στον Νόμο, απάντησε, «Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά». Ενώ ανακρινόμενος προφορικά αρνήθηκε εμπλοκή.

Σε βάρος του διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, παράνομη είσοδος και δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με τους ανακριτές να αναζητούν το πρωτότυπο έγγραφο που φέρεται να είναι πλαστογραφημένο. Παράλληλα, αναμένεται να διενεργηθούν έρευνες σε δύο χώρους, ενώ προγραμματίζεται η γραπτή ανάκριση ενός ακόμη προσώπου.