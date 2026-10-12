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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό, ως αποτέλεσμα του οποίου μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εν λόγω γυναίκα οδηγούσε το όχημα της στον κεντρικό δρόμο της Παρεκκλησιάς. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο χτύπησε σε κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

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