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Το περιβάλλον της Άννας Βίσση απαντά στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι συναυλίες της τραγουδίστριας βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχων της ΑΑΔΕ, τονίζοντας: «Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας».

«Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια», απαντά το περιβάλλον της τραγουδίστριας, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα οικονομικά στοιχεία των συναυλιών της Άννας Βίσσης έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η απάντηση της Άννας Βίσση

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ.

Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει, απολύτως τίποτα μεμπτό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να περνούν από κόσκινο τόσο τον Νίκο Καρβέλα όσο και την Άννα Βίσση.

Στο μικροσκόπιο οι συναυλίες της Άννας Βίσση

Από τα έως τώρα ευρήματα από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά από δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και από περιοδείες της στο εξωτερικό.

Αναλυτικά τι φέρεται να έχει εντοπίσει η ΑΑΔΕ:

Συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται η μη δήλωση ΦΠΑ ύψους περίπου 80.000 ευρώ από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες παραγωγές.

Περιοδείες στο εξωτερικό: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας (σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, η Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες), όπου εντοπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ «ξεσκονίζουν» παράλληλα τιμολόγια και οικονομικά παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω εταιρειών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: iefimerida.gr