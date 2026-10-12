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Υποχρεωτικό QR code για τον έλεγχο νομιμότητας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κλινικές, απεικονιστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής, προβλέπει πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Αδάμο Ασπρή.

Η προτεινόμενη νομοθεσία, με τίτλο «ο περί Υποχρεωτικής Ανάρτησης Κωδικού Ταχείας Απόκρισης από Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας και Συναφών Υπηρεσιών Νόμος του 2026», στοχεύει στην αποτροπή της δημιουργίας εσφαλμένης εντύπωσης ότι μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα καλύπτεται από την άδεια του παρόχου. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο εισηγητής της πρότασης, «η ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία σε τομείς στους οποίους η επιλογή για λήψη μη αδειοδοτημένης υπηρεσίας ενδέχεται να επηρεάσει την υγεία ή / και την ασφάλεια του πολίτη».

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμφθηκε για συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Ουσιαστικά, μέσω της σάρωσης του κωδικού ταχείας απόκρισης (QR code), οι πολίτες θα μπορούν να επιβεβαιώνουν άμεσα αν ο πάροχος λειτουργεί νόμιμα και να ενημερώνονται για το εύρος των υπηρεσιών που δικαιούται να παρέχει βάσει της άδειας λειτουργίας του.

Η υποχρέωση εφαρμογής του μέτρου αφορά πέντε συγκεκριμένες κατηγορίες παρόχων:

Ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Κλινικές

Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Απεικονιστικά κέντρα

Ινστιτούτα αισθητικής

Πού θα αναρτάται και τι θα περιλαμβάνει το QR Code

Οι πάροχοι θα υποχρεούνται να τοποθετήσουν τον κωδικό σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη ή στην κύρια είσοδο του υποστατικού του παρόχου, ώστε να είναι δυνατή η σάρωσή του πριν από την είσοδο σε αυτό, στον κύριο χώρο υποδοχής και στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Ο κωδικός θα παραπέμπει σε μια ενιαίας μορφής ιστοσελίδα, όπου με μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο, θα παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

– Το όνομά του και, εφόσον υπάρχει, την εμπορική του επωνυμία σε περίπτωση κατά την οποία αυτή διαφέρει από το όνομα

– Το λογότυπό του, εφόσον διαθέτει τέτοιο

– Σαφή δήλωση ότι κατέχει άδεια λειτουργίας

– Τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του

– Την αρμόδια αρχή και το μητρώο ή τον κατάλογο όπου είναι εγγγραμμένος

– Την ημερομηνία αρχικής αδειοδότησης ή εγγραφής του

– Σαφή δήλωση ότι, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και την εκάστοτε οικεία νομοθεσία, είναι αδειοδοτημένος να παρέχει τις υπηρεσίες ή να ασκεί τις δραστηριότητες που δικαιούται

– Πλήρη και σαφή απαρίθμηση των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων τις οποίες δικαιούται να παρέχει, σύμφωνα με την άδειά του, τους όρους αυτής ή / και την οικεία νομοθεσία

– Τη διεύθυνση του υποστατικού στο οποίο στεγάζεται

– Τα στοιχεία επικοινωνίας του

– Την ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης των παρεχόμενων μέσω του κωδικού ταχείας απόκρισης πληροφοριών.

Σημειώνεται πως απαγορεύεται ρητά η συμπερίληψη οποιουδήποτε διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, προσφορών ή εμπορικών μηνυμάτων μέσω του συγκεκριμένου κωδικού.

Οι πληροφορίες θα είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με δικαίωμα πιστής μετάφρασης και στα αγγλικά.

Μεταβατικές διατάξεις

Η αρμόδια αρχή για κάθε πάροχο, όπως για παράδειγμα ο Έφορος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών κ.λπ., θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης.

Εφόσον η πρόταση ψηφιστεί σε νόμο και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν τους παρόχους εντός 3 μηνών. Οι υφιστάμενοι πάροχοι θα έχουν περιθώριο έξι μηνών για να δημιουργήσουν και να αναρτήσουν τους σχετικούς κωδικούς με δικά τους έξοδα.