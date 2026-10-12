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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (12/10) σε σχολείο της πόλης Ομπάν (Aubagne), στη νότια Γαλλία, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο τραυματίστηκαν ο διευθυντής του σχολείου και μία καθηγήτρια.

Σύμφωνα με το BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Joseph-Lakanal, στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, κοντά στη Μασσαλία.

Principal blessé par balle à Aubagne: les coups de feu n’ont aucun lien avec le mouvement lycéen, le collège n’étant pas touché par des blocus pic.twitter.com/kKYciwtlMi October 12, 2026

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

protothema.gr